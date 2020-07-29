الحبس 3 سنوات لفتاة «تيك توك» جديدة في مصر

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء بالحبس لمدة ثلاث سنوات على منار سامي، إحدى الفتيات المؤثرات على تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك»، لإدانتها بـ«التحريض على الفسق»، كما أكد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن «محكمة طنطا الاقتصادية عاقبت منار سامى فتاة التيك توك بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، و300 ألف جنيه غرامة (نحو 19 ألف دولار).

واعتادت منار سامي نشر مقاطع فيديو وصور لها على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك» و«انستغرام» حيث يتابعها نحو 250 ألف شخص.

وكانت السلطات قد أوقفت منار التي تبلغ من العمر 30 عاماً مطلع الشهر الجاري بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، ووجهت لها النيابة العامة اتهامات «التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي»

ولا تزال لدى المتهمة فرصة الطعن في الحكم.

ويأتي حبس منار بعد يومين من معاقبة المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بالحبس لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه لخمس فتيات لإدانتهن بالتعدي على قيم المجتمع بينهن الفتاتان المؤثرتان على تيك توك حنين حسام ومودة الأدهم.

وحددت المحكمة 17 أغسطس للنظر في طعن حكم الخمس فتيات.

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