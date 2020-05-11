وفاة الممثل جيري ستيلر عن 92 عاماً

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

توفي الممثل والكوميدي الأميركي المخضرم جيري ستيلر، الذي عرف الشهرة على مسارح برودواي، وعبر المسلسل التلفزيوني «ساينفلد»، عن 92 عاماً، كما أعلن نجله الممثل بن ستيلر، اليوم الاثنين.

وشارك ستيلر وزوجته آن ميرا في مسرحيات وبرامج تلفزيونية في الستينات، وألّفا استكشات كوميدية ومثّلاها.

وأدى بعد ذلك دور والد جورج كوستانزا الغضوب في برنامج «ساينفلد» ونال عنه جائزة «أميركان كوميدي اواردز» في عام 1989.

ورشح عام 1997 للفوز بجائزة إيمي عن الدور نفسه. وشارك أيضاً إلى جانب نجله بن ستيلر في بطولة سلسلة أفلام «زولاندر».

وكتب بن ستيلر في تغريدة: «يحزنني جداً أن أعلن وفاة والدي جيري ستيلر لأسباب طبيعية». وأضاف «كان أباً وجداً رائعاً وزوجاً متفانياً مدة 62 عاماً. سنفتقده كثيراً».

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