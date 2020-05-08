القضاء المصري يخلي سبيل نجمة " تيك توك" حنين حسام

متابعة الامارات اليوم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة في مصر، إخلاء سبيل حنين حسام الشهيرة بـ"هرم مصر الرابع" على ذمة التحقيقات.

وقال المحامي حسين البقار، دفاع المتهمة إنه تم إخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه، بعد أن اتهمت بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري. بحسب صحف ومواقع رسمية مصرية.

وباستجواب النيابة العامة المتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وقررت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيق للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، حيث تواصلت إلكترونيا مع مديرة الشركة – صينية الجنسية – والتي ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، ثم أرسلت إليها تعاقدا إلكترونيا بينها والشركة على تصويرها شهريا نحو عشرين مقطع مصور لنفسها حال أدائها بعض الأغاني ونشرها عبر التطبيق بعناوين مختارة (Hashtags) مقابل تقاضيها نحو أربعمائة دولار شهريا بتحويلات بنكية، على أن يزيد أجرها بزيادة متابعيها عبر التطبيق، وأنها اعتادت خلال العامين على تصوير ونشر المقاطع التي حددتها الشركة لها وكانت غالبية متابعيها من الأطفال والشباب، وتقاضت أجورها عنها والتي تحددت بأعداد المتابعين لها ولحساباتها بسائر تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news