يوتيوب: حفل آندريا بوتشيلي داخل كاتدرائية خاوية يسجل رقماً قياسياً

صدح مغني الأوبرا الإيطالي الشهير آندريا بوتشيلي بصوته داخل كاتدرائية خاوية في مدينة ميلانو بمناسبة عيد الفصح ليحقق رقماً قياسياً على موقع يوتيوب ويسجل أكبر عدد من المشاهدات لحفلات الموسيقى الكلاسيكية على الموقع.

وأُطلق على حفل بوتشيلي اسم «ميوزيك فور هوب» واستمر 25 دقيقة ونُقل على الهواء مباشرة.

وذكر يوتيوب اليوم الأربعاء أن عدد من شاهدوا الحفل وقت العرض بلغ 2.8 مليون عند الذروة، وهو أكبر جمهور لحفل مباشر للموسيقى الكلاسيكية في تاريخ يوتيوب.

وفي غضون أول 24 ساعة بعد الحفل، حقق الفيديو أكثر من 28 مليون مشاهدة من مختلف أنحاء العالم وارتفع عدد المشاهدات ليتجاوز 35 مليون مشاهدة حتى صباح الأربعاء.

وقال بوتشيلي الذي قدم مجموعة مختارة من الأغنيات والمقطوعات الأوبرالية إن هدفه من وراء هذا الحفل هو لمّ الشمل في وقت يعيش فيه الناس في عزلة سعياً لاحتواء فيروس كورونا.