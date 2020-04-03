بالفيديو: الأوركسترا الوطنية اللبنانية تتحدى "كورونا" بالعزف من البيوت

المصدر: ديانا أيوب - دبي

بلغة الفن والموسيقى عمدت فرقة الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية، تقديم التوعية للناس بضرورة التزام المنازل والعزل الصحي لتجنب تفشي وباء "كورونا" في ظل الاستهتار وعدم التزام الكثير من اللبنانيين بهذه الإجراءات، وقدمت الفرقة عزفاً لأغنية فيروز "بحبك يا لبنان"، بقيادة المايسترو أندريه الحاج، وبرعاية وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى.

وصور العازفون وقد وصل عددهم الى 30 عازفا، فيديوهات لعزفهم لحن الاغنية، كما غنى الكورال الأغنية، وقد جمعت الفيديوهات المصورة عبد البرامج الحديثة لتبدو وكأنها عزفا جماعيا يبث الطاقة الإيجابية ويكرس أهمية الالتزام بالعزل المنزلي بلغة الفن.

شاهد الفيديو: