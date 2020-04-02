حياة الفهد ترد: خانني التعبير «واللي يفهمني غلط هو حر»

قالت الفنانة الكويتية القديرة، حياة الفهد، إن كلامها عن مطالبتها بترحيل الوافدين والعمالة خلال أزمة فيروس كورونا قد فهم خطأ، مضيفة: «يمكن أن أكون قد خانني التعبير أو خرجت الكلمة بالخطأ، أو ما قدرت أن أفسر الجملة.. واللي يفهمني غلط هو حر».

وانتقدت الفنانة من هاجموها وتصيّدوا كلماتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت إنسانيتهم الآن، على حد تعبيرها، وطالبت هؤلاء أن يقوموا بهؤلاء المساكين (قاصدة العمالة الوافدة) ويقدموا لهم وجبات. وتابعت حياة الفهد، خلال مداخلة لها على برنامج تفاعلكم بقناة العربية السعودية أمس: «الأولى يكون الإنسان بين أهله وحبايبه ولا إنه يعيش غريب ويمرض ولا أحد حوله، واللي يفهمني غلط هو حر، وهذا رأي، ولا سبيت ولا عنيت أي دولة».

وكانت الفنانة الكويتية قد أدلت بتصريحات سابقاً لبرنامج «أزمة وتعدي» على قناة «ATV» الكويتية، حول ترحيل عمالة وافدة من بلدها، ما أثار جدلاً كبيراً، ووصفها البعض بالعنصرية، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الفنانة إلى أن كلمتها «خرجت في ظل العصبية والانفعال، وعارفه مين يتصيّد لي، وهم كثيرون، تركوا كل الكلام الزين ومسكوا في كلمة البر، ويمكن أن أكون قد خانني التعبير أو خرجت الكلمة بالخطأ، أو ما قدرت أن أفسر الجملة، وكانت جمل متداخلة كثيرة»،.

