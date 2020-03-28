كيف تلقى سمير غانم خبر وفاة رفيق دربه جورج سيدهم؟

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أعربت النجمة دلال عبدالعزيز عن حزنها الشديد بفقد الفنان المصري جورج سيدهم الذي رحل أمس الجمعة عن 82 عاماً بعد صراع مع المرض، مشيرة إلى أنها تعزي الوسط الفني والدكتورة ليندا (زوجة جورج سيدهم)، وأسرته ومصر كلها.

وأضافت أنها لم تستطع إخبار زوجها النجم سمير غانم بخبر وفاة رفيق دربه، وعِشرة عمره، حتى علم به من خلال اتصال إحدى الصحافيات، إذ وجدته يصرخ: «يا ساتر يا رب»، وظل غير قادر على الكلام بعدها.

وقالت دلال عبدالعزيز خلال مداخلة لها ببرنامج «التاسعة» على الفضائية المصرية الأولى الليلة الماضية «في اليوم العالمي للمسرح، 27 مارس، نفقد واحداً من أهم نجوم المسرح الأستاذ جورج سيدهم»، معترفة بأن الراحل له أفضال كثيرة عليها، فهو أول من اكتشفها وقدمها للمسرح من خلال عمل «أهلاً يا دكتور» عام 1980. وتذكّرت الجملة التي قالها لها قبل أن تقوم بأول اختبار للمشاركة بالمسرحية: «الفن مفيهوش واسطة لو انت كويسه هيخدوكي ولا أنسى له هذا الجميل».

وأوضحت أن الاكتشاف الثاني الذي قدمه لها أيضاً الراحل كان في عام 1992: «تشرفت بالشغل معاه في مسرحية (حب في التخشيبة)، وكانت نقلة بالنسبة لي»، واصفة جورج سيدهم بأنه كان بمثابة الأب والأخ والأستاذ والصديق والعزيز على قلبها، مشيدة بشكل خاص بمواقف زوجته الدكتورة ليندا «الست العظيمة التي ينبغي أن يصنع لها تمثال.. كانت تخدمه بكل جوارحها بكل حب ومشاعر وابتسامة ورضا» طوال فترة معاناته الطويلة مع المرض.

وتابعت أن الراحل كان شهماً وصعيدياً ومصرياً أصيلاً وصديقاً مخلصاً ووفياً للجميع، مؤكدة أنها أخفت خبر وفاة جورج سيدهم، عن رفيق دربه زوجها النجم سمير غانم حتى عرف من خلال مكالمة هاتفية مع صحافية. وقالت إنه كان يصف رفيق دربه وشريكه في رحلة مسيرة الفن منذ البدايات، بـ«الجبل.. تحمل الكثير من الآلام وعانى... وربنا يجعل كل هذا في ميزان حسناته»، مضيفة أن وقع الخبر عليه كان شديداً، ولم يستطع الكلام بعدها، مختتمة حديثها: «كلنا حزانى على فقدان نجم وأخ عزيز، وربنا يصبرنا».

يشار إلى أن اسم سمير غانم يرتبط بكل من الراحلين جورج سيدهم والضيف أحمد الذين أطلوا معاً خلال البدايات عبر فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وشكلوا ظاهرة فنية رسمت الضحكة على وجوه الملايين، وشاركوا في الكثير من الأفلام والمسرحيات.

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