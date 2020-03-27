وفاة الفنان المصري جورج سيدهم

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

توفي، منذ قليل اليوم الجمعة، الفنان المصري جورج سيدهم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 82 عاماً.

وصرح نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي، أن الفنان الراحل كان يخضع للعلاج إثر كبوة صحية ألمت به مؤخراً في أحد مستشفيات مصر الجديدة في القاهرة.

واشتهر الراحل بمسيرته الفنية الحافلة بالأعمال الكوميدية، والتي بدأها مع ثلاثي أضواء المسرح: (الضيف أحمد وجورج سيدهم والنجم سمير غانم)، والذين شكلوا معاً ظاهرة فنية رسمت البسمة على وجوه المصريين والعرب، وشاركوا في العديد من الأعمال التي جمعتهم معاً، وكان أول الراحلين الضيف أحمد الذي توفي في عام 1970.

يشار إلى أن من أبرز أعمال الفنان جورج سيدهم (من مواليد 1938) مسرحية «المتزوجون» مع النجم سمير غانم وشيرين، و«30 يوم في السجن» مع فريد شوقي، و«الزواج على الطريق الحديثة»، و«المجانين الثلاثة»، بالإضافة إلى عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

من ناحيتهم، سارع فنانون إلى نعي جورج سيدهم، وفي مقدمتهم النجم هاني رمزي الذي نشر صورة تجمعه بالفنان الراحل. وكتب على حسابه بـ«تويتر»: «الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا.. مع السلامه يا أستاذي».

وكتبت النجمة هند صبري ناعية الفنان: «رحل اليوم واحد من صناع البهجة والابتسامة في وطننا العربي لأكثر من نصف قرن

وداعاً جورج سيدهم». كما نعاه أيضاً الفنان محمد هنيدي، وقال: «البقاء لله في وفاة الاستاذ جورج سيدهم، ربنا يرحمه». ووصف الفنان أحمد السقا جورج سيدهم بـ«أيقونة الكوميديا والانبساط»، داعياً له بالرحمة. علاوة على عدد كبير من الفنانين، من بينهم إدوارد، ومحمود البزاوي.