زوج أنغام يحسم الجدل: نعم وقع الطلاق ولا اقبل المزايدة على حبي لها

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

بعد ساعات من الجدل حسم الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم انفصاله عن زوجته النجمة انغام وذلك بعد أن انكر أمس الطلاق وقال في اكثر من حديث أنها لاتزال في عصمته لكن منذ ساعات حسم الأمور بصورة له مع أنغام مصحوبة بمنشور على صفحته بانستغرام قال فيه "الست دي انا بحبها والكل يعلم ولا اقبل اي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها"، وفي المنشور اعترف إبراهيم ببعده اسفا عن أنغام ان ما بينهما سيعيش في ذاكرته وبعد اعلان الانفصال الرسمي تصدرت أنغام ترند مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إضافة لتصدرها ترند موقع انغامي الموسيقي وما بين متعاطف وناقد تباينت ردود الفعل حول طلاق أنغم حيث اعتبر البعض ما حدث نتيجة طبيعية لانها خربت بيت إبراهيم وتزوجته رغم انه له أسرة وزوجة واخرين القوا باللوم على إبراهيم وحملوه المسئولية وليس أنغام

وكان إبراهيم قد نشر صورة امس، في يوم المرأة العالمي لزوجته الاولى ياسمين عيسي وام ولديه وصحب الصورة بتعليق قال فيه "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول".

وهذا التعليق كان بمثابة تمهيد لخبر انفصاله عن انغام خاصة انهما لم ينشرا أي صورة تجمعهما منذ أكثر من شهرين بالإضافة لوجود أخبار تؤكد ان الانفصال حدث منذ عدة شهور وهناك تكتم في إعلانه.

ويذكر أن أنغام وإبراهيم أعلنا زواجهما في بداية العام الماضي بعد قصة حب جمعتهما اثناء التحضير لالبوم "حالة خاصة جدا" وانفصل بسبب هذا الزواج إبراهيم عن زوجته الأولى ياسمين ثم عادا للزواج مرة أخرى حفاظا على حياة ولديهما.

هل تطلقت أنغام بسبب صورة على «إنستغرام»؟