هل تطلقت أنغام بسبب صورة على «إنستغرام»؟

المصدر: نجلاء سليم-القاهرة

منشور واحد على صفحته قلب حياة الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم (زوج المطربة أنغام)، رأساً على عقب.

وذلك بعد أن نشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى ياسمين عيسى، بصحبة ولديه، على صفحته الرسمية على "إنستغرام"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وعلق على الصورة بقوله: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي، ياسمين عيسى".

وبعدها، أغلق إبراهيم خاصية التعليقات على الصورة، بعد أن كانت معظم التعليقات تتساءل عن شيء واحد، هو: هل كلامه يعني انفصاله عن أنغام، خصوصاً أنه لم يذكرها بأي شيء بمناسبة يوم المرأة، كما أن كلمة (عرفت قيمة ولاد الأصول) فيها إسقاط غير مريح على علاقته بأنغام، كأنه يشكر في زوجته الأولى، بعد أن ندم على زواجه من أنغام.

وقبل أن يغلق إبراهيم خاصية التعليقات، قام بحذف كل المكتوب من المتابعين.

وبعدها لم تهدأ الأخبار التي تناولت خبر انفصال إبراهيم وأنغام، بدليل أنهما ألغيا متابعة بعضهما بعضاً، في الوقت نفسه لكتابة المنشور.

ورداً على كل ما تردد عن طلاق أنغام وإبراهيم، التزمت أنغام الصمت التام، بينما خرج إبراهيم بمنشور آخر على صفحته في "فيس بوك"، محاولاً نفي ما تردد من أخبار، وقال معلقاً:

"الأساتذة الصحفيين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا آسف لعدم الرد، أحب أوضح أنا انفصلت عن أم اولادي في أبريل 2019، احتراماً لرغبتها ثم رجعتها غيابياً لذمتي من مايو 2019، حفاظاً على استقرار أولادي، ومستحيل أستغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد، حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي هختار راحة أولادي.. رغم حبي الكبير للطرف الغالي اللي مازال هو الآخر على ذمتي، وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال (حتى الآن) لكن محدش عارف بكرا جايب إيه المهم راحة ولادي قبلي شخصياً.. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي!".

وفي الوقت، الذي نشر فيه إبراهيم هذا النفي، إلا أن بعض المقربين منه وأنغام أكدوا أن الانفصال بينهما حدث منذ نحو خمسة أشهر، وأنهما رفضا الإعلان وقتها حتى يتم اختيار الوقت المناسب.. ورغم ذلك لايزال إبراهيم في حالة إنكار، وقال إن أنغام احتفلت معه بعيد ميلاده في فبراير الماضي، ونشر أحد الصحافيين تسجيلاً صوتياً لإبراهيم بهذا الكلام، ورغم ذلك لم يفسر إبراهيم سبب إلغاء متابعة أنغام، وكذلك سبب إلغائها متابعته وسبب شكره ومديحه زوجته الأولى، رغم أن الجميع يعلم أن أنغام لا تقبل هذه الطريقة، وسبق ودخلت عراكاً، أدى إلى عداء بينها وبين المطربة السورية أصالة بسبب زواجها من إبراهيم، الذي كان زوجاً لابن شقيقة طارق العريان زوج أصالة السابق.