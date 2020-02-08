الفنانة الكويتية جواهر تكشف عن إصابتها بالسرطان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في خبر شكل صدمة حزينة لكثيرين، أعلنت الممثلة الكويتية جواهر عن إصابتها بمرض السرطان، ناشرة صورة عبر حسابها على «سناب شات»، من داخل المستشفى الذي تتلقى العلاج فيه، وعلقت على الصورة: «يأتي بها الله إن الله لطيف خبير».

من جانبهم، أعرب رواد لمواقع التواصل عن أمنياتهم بالشفاء العاجل للفنانة، وانهالت الدعوات على جواهر من الجمهور، وكذلك من مشاهير وفنانين.

وكتبت الفنانة البجرينية شيماء سبت على حسابها بـ«تويتر»: «اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشاف لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً أسأل الله أن يرفع عن جواهر ووالديني واهلي الضُّرّ وأن يُلبسها لباس العافية ومرضانا ومرضى المسلمين».

بينما كتبت الإعلامية الكويتية مي العبدان: «الفنانة جواهر الكويتيه تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيرة»، طالبة من الجميع الدعاء لها بالشفاء.

يذكر أن جواهر بدأت مسيرتها الفنية في عام 1997، وأعلنت اعتزالها في 2005، ثم عادت مرة أخرى في 2010.