لينا أحمد الفيشاوي تحصل على حكم بحبس أبيها

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

أصدرت محكمة مصرية حكماً بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة سنة بسبب امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات ومصروفات ابنته (لينا) بعد أن أقام المحامي شعبان سعيد دعوى بصفته وكيلاً عن لينا الفيشاوي.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر عن محكمة جنح الدقي بحبس الفيشاوي عاماً وكفالة قدرها 2000 جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألفاً تعويضاً و50 ألفا للمحاماة والمصاريف.

من جهتها، علّقت محامية أحمد الفيشاوي سناء لحظي على الحكم بأنه غيابي، وصدر دون إعلام مكتب المحاماة الخاص بالفنان، إذ إن المحامي الخاص بـ«لينا» قد أصدر إعلاناً مزيفاً، أو قد يكون أرسل الإعلان على محل سكن غير حقيقي، إذ يتعمد المحامي - حسب قولها - أن يرفع دعاوى كثيرة دون إعلامهم، ودون حضور الجلسات أو التمثيل أمام القضاء من أجل الفرقعة الإعلامية.

وأكدت المحامية أن أحمد الفيشاوي دفع نحو ربع مليون جنيه مصري لجدة لينا من الأم، لأنها حاضنة في قسم الشرطة وثبت بعد ذلك أن لينا لم تعد إلى مصر، ولم يتم تسديد مصروفاتها المطلوبة حسب الدعوى.

وأكدت أنهم سيعارضون الحكم، وسيتم تقديم الأوراق التي تثبت أن «لينا» لم تعد إلى مصر منذ خمس سنوات، إلى جانب حصولهم على حكم المحكمة بضم الابنة إلى حضانة جدتها الفنانة سمية الألفي، وحكم برؤيتها ولم ينفذ أي منهما.

واتهمت المحامية ابنة الفيشاوي بأنها متواطئة مع والدتها حتى تعيش خارج مصر وبالتحديد في لندن، على أن يستقطبا أموالاً ضخمة، وبالعملة الصعبة من الفيشاوي من أجل هذا الهدف.

وأوضحت أن الأب لم يمنع ابنته من الرجوع لمصر، بل منعها من السفر خارج مصر، ما يبرز سوء التفاهم الذي يقع فيه البعض، وتستغله والدة لينا التي تؤكد أن الاب منع ابنته من دخول مصر بدليل انها لم تحضر عزاء جدها الفنان فاروق الفيشاوي.

وكشفت المحامية عن أن الفيشاوي منزعج من وجود ابنته بالخارج، واختلاطها بمجتمع بعيد عن التقاليد الشرقية وطرحها صوراً قد تكون غير مناسبة، بالإضافة إلى أنها تنشر فيديوهات تحمل إساءه له طوال الوقت