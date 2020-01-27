زينة تشن هجوماً جديداً على أحمد عز: هذه تفاصيل الزواج والحمل

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

شنت الفنانة زينة هجوما ضاريا على الفنان احمد عز الذي حصلت على حكم محكمة بأبوته لنجليها عز الدين وزين الدين بعد سلسلة شهيرة من القضايا التي ضج بها الاعلام منذ عام 2013 .. وظهرت زينة مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج "الحكاية" في اول ظهور لها في برنامج حواري منذ أزمتها مع عز وكانت ابرز تصريحات زينة أنها كانت معجبة به منذ فيلم "مذكرات مراهقة" وحدثت قصة حب بعد مشاركتهما معا في فيلم "الشبح".

وقالت ان زواجهما حدث عام 2012 وكان الزواج "عرفي" بمعرفة الأهل والأصدقاء، وبمناسبة الزواج اقاما حفلا حضره اصدقائهما ثم سافرا إلى اميركا لقضاء شهر العسل ووعدها عز بتوثيق الزواج هناك بالقنصلية المصرية

وقالت زينة عن بداية حملها : "أول ما حملت كان سعيدا جدا ثم بدأ بالتردد بين رغبته بهم وخوفه من الحرام".

واتهمت زينة عز بالنذالة عندما رفض التبرع بالدم لاولاده حسب قولها وقالت "ولادي تعبوا جدا بعد ولادتي في أميركا وكانوا عايزين دم وأنا مينفعش عشان الولادة، كلمته قالي مش هما دول اللي فضلتيهم عليا يا رب ترجعي بإيدك فاضية، و أول ما عرف إني خلفت قالي مبروك".

واتهمت زينة عز بأنه يتخلف عن دفع مصروفات أولادها وتقدر ب700 الف جنية للمدرسة وهي تدفع ورفعت عليه قضية للحصول على النفقة الخاصة بهما.

وأشارت انها استعانت ببعض المؤسسات الحكومية في أمريكا لتثبت حقيق علاقتها بعز وأبوته لابنيها، ولكنه رفض عمل دي ان ايه رغم انه حدد 4 مرات موعد للتحليل.

وناشدت زينة مجلس النواب المصري بتشريع قانون يجبر أي رجل يرفض الاعتراف بأطفاله على عمل تحليل الجينات الوراثية "دي اني ايه" وان يتم احضاره بالقوة، وورغم كل ذلك أكدت زينة أن أطفالها يحبون والدهم رغم انه لا يريد رؤيتهم.

من جانب اخر رفع محامي زينة دعوى قضائية جديدة ضد عز يطالبه بنفقات إضافية بحجة أنه حصل على مليون دولار في مسرحية علاء الدين التي لعب بطولتها في المملكة العربية السعودية في موسم الرياض أخيرا.