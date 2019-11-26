إحتفاء خليجي ..مروة خليل تعود الى الساحة الفنية بعد غياب 11 عاماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إحتفى الجمهور الخليجي بخبر عودة الفنانة والممثلة البحرينية مروة خليل إلى الساحة الفنية بعد غياب قرابة 11 عاما، واحتلت مروة خليل الترتيب الثاني في قائمة "تريند جوجل" في السعودية وتم تناقل الخبر على نطاق واسع.

وتعد مروة خليل من الفنانات اللواتي تركن بصمة في الفن الخليجي والبحريني وتتمع بشعبية واسعة خاصة وأنها اعتزلت الفن وهي في قمة شهرتها، وكان آخرأعمالها مسلسل "ملامح بشر" عام 2008.

واشتهرت مروة في عام 2006 من خلال مسلسل "حبل المودة "، ثم مسلسل "بعد جنون الليل"، ومسلسل"عيون من الزجاج"، يذكر انها شاركت في اول عمل تلفزيوني لها عام 1996.

تزوجت الفنانة مروة من الممثل حميد مراد الذي توفي في عام 2007.