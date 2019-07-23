فاروق الفيشاوي في حالة صحية حرجة وابنه يطلب له الدعاء

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

علمت "الإمارات اليوم" من مصادر مقربة أن الفنان الكبير فاروق الفيشاوي في حالة صحية حرجة وقد ادخل إلى المستشفى، بصحبة ابنه أحمد الذي طلب من كل جماهير ابيه الدعاء له لأن "حالته شديدة الحرج".

ورغم الأخبار المتداولة بأنها وعكة صحية عابرة إلا أن المقربين منه اكدوا انه يعاني بشدة بسبب اصابته بمرض السرطان والذي اكتشفه في اكتوبر الماضي.

وجاء دخول الفيشاوي للمستشفى بعد نصيحة من الاطباء المعالجين رغم انه كان يتلقى العلاج بمنزله لكن لم تسمح حالته باستمرار العلاج بهذه الطريقة وطلب الاطباء سرعة نقله للمستشفى، ورافقته والدة ابنائه احمد وعمر الفنانة سمية الالفي.

ورغم تردد انباء منذ ساعات ان الفيشاوي خرج من المستشفى لكن لم يؤكد الخبر أي مصدر ولم يتواجد اي منشور على صفحات ابنائه يخص الموضوع.

هذا الخبر المحزن اثار الكثير من رودود الفعل من محبي الفيشاوي ونجوم ونقاد وصحافيين في صفحاتهم الخاصة والعامة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين الدعاء للنجم الكبير لانه في أمس الحاجة لذلك في هذه اللحظات

وما زاد الامر جدية تصريح الفنانة نهال عنبر صديقة الفنان فاروق الفيشاوي و رئيس اللجنة الصحية بنقابة الممثلين بأن الفيشاوي حالته حرجة جدا ويحتاج الدعاء كما ان حالته استدعت نقله فورا للمستشفى. وتلك التصريحات أشارت في طيتها أن الامر ربما يكون خطيرا جدا.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي اعلن عن خبر اصابته بمرض السرطان في شهر أكتوبر الماضي في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في الدورة التي تحمل اسمه ورفض الافصاح عن مكان اصابته بالمرض وبدا في قمة التفاؤل والقوة وقال انه سيحارب المرض بروح قتاليه ويتعامل معه على انه مجرد فيروس بسيط وتافه لا اكثر ولا اقل وأشار الفيشاوي انه سيتناول عقار جديد ثبت فعاليته في علاج المرض وانه يتابع مع أطباء مميزين جدا ومطلعين على أحدث العلاجات وانه يثق انه سينجو مه لانه يتمتع بروح عالية وحب كبير للحياة.

وكانت اخر الاعمال التي شارك النجم فاروق الفيشاوي فيها هي مسرحية "الملك لير" مع صديقه النجم يحيي الفخراني وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي .. وقام بدورجلوستر وعرضت المسرحية لبعض الوقت ولكن نظرا لحالة الفيشاوي الصحية قام مخرج العمل بالاستعانة بالفنان احمد فؤاد سليم ليحل محل الفيشاوي، وأعلن عن ذلك وان الوضع قائم في العرض حتى الشهر المقبل ، ولم يستطع الفيشاوي ايضا السفر للملكة العربية السعودية لعرض المسرحية هناك بسبب ظروفه الصحية.