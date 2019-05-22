ملكة بريطانيا تتفقد «تشيلسي للزهور»

المصدر: لندن - رويترز

زارت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، معرض تشيلسي للزهور في لندن، وقامت بجولة في حدائق، منها واحدة من تصميم كيت ميدلتون، دوقة كمبردج زوجة حفيدها الأمير وليام.

المعرض الذي افتتح أمام الجمهور، أمس، هو الحدث الأبرز في فعاليات تنسيق الحدائق ببريطانيا، وتنظمه جمعية البساتين الملكية التي تضم الملكة إليزابيث في قائمة الجهات الراعية لها.

وكان في استقبال الملكة لدى زيارتها المعرض، أول من أمس، رئيس الجمعية، نيكولاس بيكون، قبل أن تتفقد حديقة «العودة للطبيعة»، التي صممتها كيت، علاوة على أعمال فنانين آخرين، منهم أندري ديفيز وآدم وايت.

وكانت كيت ووليام من بين عدد من أعضاء العائلة الملكية الذين رافقوا الملكة (93 عاماً) في جولتها بالمعرض، الذي أقيم في حديقة مستشفى تشيلسي الملكي في لندن. يشار إلى أن المعرض يعدّ من بين الأعرق في مجال البستنة وتنسيق الحدائق، ويعود تاريخه إلى منصف القرن الـ19.