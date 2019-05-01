هل الحجاب السبب؟!.. حلا شيحة تعلن انفصالها عن زوجها الكندي

المصدر: القاهرة- نجلاء سليم

لم يكن غريبا بعد قرارها خلع الحجاب والعودة للفن أن يحدث طلاقا متوقعا بين النجمة حلا شيحة وزوجها الكندي يوسف هاريسون، بعد زواج استمر حوالي 12 عاما واثمر عن أربعة أبناء .

وقالت حلا شيحة في تصريحات خاصة لـ"لإمارات اليوم" أن الطلاق وقع منذ حوالي 5 أشهر .. وحدث الانفصال الفعلي في ظل تكتم شديد من الطرفين حرصا على الصحة النفسية لأولادهما وكذلك لاستمرارعلاقة الود والاحترام خاصة أنه والد أبنائها ولابد أن تتمسك بطريقة المعاملة المثلى معه مهما كانت الظروف، واكدت على انها لا تريد ان يتدخل احد في حياتها الشخصية سواء بالتعقيب او النصح او الارشاد لان حياتها ملكها وحدها وهي صاحبة القرار فيها وليس الاخرين.

ورددت مصادر قريبة من حلا أنها قررت الطلاق منذ فترة بسبب ضغط زوجها يوسف عليها عقب خلعها الحجاب حيث كان يريدها ان تعود لحياتها التي عاشتها معه 12 عاما وهي مرتديه الحجاب وفي حالة اعتزال فني وبعيدة تماما عن التمثيل والوسط الفني ونجومه.

ومع إصرارها على الرفض واستكمال حياتها الفنية بدون حجاب لم يعد هناك مفرا من قرار الانفصال الرسمي عن يوسف لهذا صممت على تنفيذ هذه الخطوة لوضع حدا لكل المشكلات التي مرت بها والمشكلات المتوقعة في الفترة المقبلة مع استمرار عملها بالفن واعتراض زوجها الدائم وعدم اقتناعه بتلك الحياة.

وفي الوقت نفسه كان طلاق حلا شيحة خبرا تصدر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة مع خلعها الحجاب ولكنها نفت ذلك بطريقة غير مباشرة حيث نشرت صورا من كندا مع أولادها وعلقت أن حياتها مستقرة ومستمرة مع زوجها وعائلتها ولا صحة لاعتراض زوجها على خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل بعد سنواتٍ الاعتزال، ورغم تأكيداتها هذه لم تنشر حلا أي صورة تجمعها بزوجها منذ عدولها عن اعتزال الفن وقرارها بخلع الحجاب.

ومع إعلانها منذ ساعات خبر طلاقها الرسمي وتحديدها أنه تم منذ حوالي خمسة اشهر يعني انه تم طلاقها بعد خلع الحجاب بحوالي شهرين حيث تم ذلك أواخر أغسطس الماضي.

وما يؤكد انفصالها غير المعلن منذ فترة انها حذفت في شهر أكتوبر الماضي الصور العائلية التي نشرتها من كندا بأحد الحدائق على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وما يثير التساؤلات حاليا هو سبب اعلان حلا خبر الطلاق بصراحة وعن طريق تصريحات صحفية رغم انه لم يحاول أحد اقتحام حياتها الشخصية أو معرفة ماذا يجرى فيها حاليا مع زوجها وأولادها، واحترم الجميع قرارها بالعودة للفن وابعاد حياتها الشخصية عن التدخل او المراقبة، لكن يبدو أنها قررت أن تكشف حقيقة الصفحة الأخيرة من حياتها الشخصية قبل أن تواجه الجمهور في رمضان بمسلسلها الجديد "زلزال" مع محمد رمضان والذي تعلق عليه أمال عريضة جدا فقد يحقق مستقبل استمرارها في الفن مرة أخرى من عدمه، وتشارك حلا ايضا في بطولة المسلسل الإذاعي "نوسة نحلة ثانك يو" تأليف نهاد وحيد حامد، إخراج صفي الدين حسن.