إليسا تفجر مفاجأة..نعم أنا مصابة بالسرطان

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

فاجأت النجمة من خلال إعتراف خطير وصعب قائلة " أنا مصابة بالسرطان" بدا الأمر على شكل مشهد درامي أجدد فيديو كليب لأغنيتها "إلى كل الي بحبوني" ولكن يبدو ان هذه الاغنية بتفاصيلها تمثل الحقيقة التي حاولت أليسا على مدى الفترة الماضبة إخفائها.

اليسا التي سُمع صوتها وهي تبكي في مقدمة الأغنية، نراها مستلقية على سرير المرض، تخضع للعلاج بالأشعة، تمسح دموعها في الكواليس لتفرح العالم على المسرح، تنتقل من المستشفى إلى منزلها وهي محاطة بعائلتها واصدقائها.

ويبدأ الفيديو كليب بصوت الطبيب الذي يخبر اليسا بأنها مصابة بسرطان الثدي، لننتقل للمشاهد الأخرى التي تنقل طفولتها فرحها، معاناتها مع المرض ومحاربتها له، في الفيديو كليب تكشف اليسا عن معنى الأغنية وتحديدًا العنوان الذي أثار جدلا في الفترة الأخيرة، حيث تقول إنها حاربت المرض من أجل الذين تحبهم، والذين قامت باظهارهم في الفيديو، الذي تضمن أيضا المشهد الذي وقعت فيه النجمة على المسرح منذ فترة، ليفهم المشاهد أخيرا ماذا حدث معها.

ودعت اليسا من خلال هذا الفيديو الجمهور إلى حياتها الشخصية المليئة بالمعاناة والألم الجسدي والنفسي، لكن كما عودت جمهورها دائمًا على النجاحات والتجدد، و خرجت اليسا من مرضها منتصرة داعية كل امرأة الا تهمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ليس فقط من أجل نفسها بل من أجل الذين يحبونها أيضا.