«صيف دبي».. مفاجآت مستمرة وعروض للمتسوقين والزوار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تواصل «مفاجآت صيف دبي» في دورتها الـ24 تقديم العديد من العروض والجوائز القيمة والتخفيضات، لتمنح المقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بتجارب التسوق والضيافة والترفيه، والفوز بالعديد من الجوائز، وتستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل.

وقدمت دورة هذا العام من «مفاجآت صيف دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، منذ انطلاقها في الأول من يوليو الماضي، جوائز نقدية وملايين نقاط التسوق وسيارات فاخرة للمتسوقين.

ويقدم عرض «اربح منزل الأحلام» لعملاء متجر «حول الإمارات»، فرصة للفوز بشقة مفروشة بقيمة 1.1 مليون درهم في «الحبتور سيتي». فيما قدم عرض «تسوق واربح» سيارتَي «إنفينيتي Q50» لاثنين من الرابحين المحظوظين، حتى الآن، ومازالت أربع سيارات «إنفينيتي Q50» بانتظار فائزين آخرين.

وسيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بسيارات فاخرة مع سحوبات «مرسيدس» الكبرى، حيث يمكن للراغبين في دخول السحب على السيارة و25 ألف درهم، عند شراء قسيمة خاصّة بقيمة 150 درهماً.

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