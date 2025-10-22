«زايد لأصحاب الهمم» تطلق المرحلة التطبيقية من «البرنامج المهني»

تواصل هيئة زايد لأصحاب الهمم جهودها لتمكين منتسبيها عبر البرنامج المهني المعتمد الذي يمنح المشاركين شهادة المستوى الثاني في المهارات العامة للاستعداد للعمل، بالتعاون مع المركز الوطني للمؤهلات ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والأسرة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024.

وأطلقت الهيئة المرحلة التطبيقية الأولى من البرنامج تحت عنوان «برنامج التوظيف وإطار الفرص الوظيفية لأصحاب الهمم»، بمشاركة 83 متدرباً ومتدربة من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة واضطراب طيف التوحد، بالتعاون مع ست جهات رئيسة تمثل ثمانية قطاعات، من بينها مركز جامع الشيخ زايد الكبير، وشركة ستراتا، ومجموعة الدار، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومكتبة، وشركة سلال، إلى جانب شركاء مجتمعيين وفروا بيئات عمل دامجة تتيح للمتدربين تطبيق مهاراتهم واكتساب الخبرة الميدانية.

ويهدف البرنامج إلى تمكين أصحاب الهمم من تطبيق مهاراتهم النظرية في بيئات عمل حقيقية، بما يعزز استقلاليتهم الوظيفية وقدرتهم على الاندماج بثقة في سوق العمل، مع التركيز على تطوير مهارات التواصل، وإدارة الوقت، والعمل الجماعي، وتطبيق معايير السلامة المهنية، تحت إشراف مختصين ومعلمين مؤهلين.

ويمتد البرنامج إلى ستة أشهر، ويتضمن 615 ساعة تدريبية موزعة على 20 وحدة تعليمية تغطي مجالات متنوعة تشمل الضيافة، والحرف اليدوية، والطباعة، والتصميم والخياطة، والنجارة، والطهي، والزراعة.

ويُمنح الخريجون شهادة وطنية معترفاً بها تؤهلهم للعمل في مجالات مهنية مختلفة أو إطلاق مشاريعهم الخاصة.

وأكد مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، أن انطلاق المرحلة الميدانية من البرنامج يمثل تحولاً نوعياً من التعلم داخل الصف إلى التطبيق في بيئات العمل الواقعية، موضحاً أن التمكين الحقيقي يبدأ عندما نمنح أبناءنا الفرصة لإثبات قدراتهم في الميدان.