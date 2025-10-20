«دبي الخيرية» تُنظّم «طرود الخير» لدعم الأشقاء في غزة

نظمت جمعية دبي الخيرية فعالية «طرود الخير» الهادفة إلى تعبئة وتجهيز آلاف الطرود الغذائية والأسرية والطبية، لإرسالها بشكل عاجل إلى الأشقاء في قطاع غزة، وذلك في إطار جهود الجمعية المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني لهم، في ظل الأوضاع الإنسانية البالغة الصعوبة التي يمرون بها.

وشهدت الفعالية التي أقيمت في حرم جامعة زايد - فرع دبي، إقبالاً وتفاعلاً مجتمعياً لافتاً، إذ توافد أكثر من 600 متطوع من مختلف فئات المجتمع.

وافتتح الفعالية عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق مدير العمليات في الجمعية، المهندس عادل السويدي، وعضو مجلس الإدارة أمين السر العام بالجمعية، خالد العلماء اللذان تفقّدا سير العمل، وأثنيا على الروح التطوعية العالية والحسّ الإنساني الذي أظهره المشاركون.

كما شهدت الفعالية حضوراً لافتاً لعدد من المؤثرين والإعلاميين الذين أسهموا في تسليط الضوء على هذه المبادرة الخيرية المهمة.

وتمكّن المتطوعون من تحقيق إنجاز كبير خلال وقت قياسي، حيث نجحوا في تعبئة وتغليف ما مجموعه 2500 طرد إغاثي متكامل، شملت مستلزمات غذائية أساسية، وحاجات أسرية ضرورية، ومواد طبية وإسعافات أولية، تمهيداً لشحنها إلى القطاع، لدعم صمود أهالينا هناك وتخفيف معاناتهم.

وقال أحمد السويدي: «تأتي فعالية (طرود الخير) استجابة سريعة لنداء الواجب الإنساني، وهي تعكس القيم النبيلة التي غرستها قيادتنا الرشيدة في نفوسنا، وتأتي ضمن رسالتنا الإنسانية ومسؤوليتنا الوطنية لدعم الأشقاء في غزة، الذين يمرون بظروف تتطلب تضافر جهود الجميع لتلبية احتياجاتهم الأساسية»، وأضاف أنه «سبق للجمعية أن شاركت بفاعلية في عملية (الفارس الشهم 3)، عبر إرسال عدد كبير من الطرود الغذائية الإغاثية، ونُوجّه شكرنا لجامعة زايد وكل المشاركين».

وأكد: «نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت ممكن، ونؤمن بأن دعم الأشقاء في هذه الظروف الصعبة، يعكس روح التضامن التي تتميز بها دولتنا تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة، ويعزز مكانتها دولةً رائدةً في العمل الإنساني، ورمزاً عالمياً للعطاء والخير».