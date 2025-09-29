«التنمية الأسرية» تُنظم «ملتقى كبار المواطنين»       

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تحتفي مؤسسة التنمية الأسرية باليوم الدولي للمسنين، وتنظم الملتقى الثامن لكبار المواطنين 2025 في مركز أبوظبي للطاقة في الأول من أكتوبر المقبل.

ويشهد الاحتفال باليوم الدولي للمسنين تنظيم الملتقى الثامن لكبار المواطنين 2025 تحت شعار: «كبارنا.. شراكة في التنمية واستمرار للعطاء»، في إطار حرص مؤسسة التنمية الأسرية ورسالتها الرائدة على تعزيز جودة حياة هذه الفئة المهمة في المجتمع، وترسيخ قيم التلاحم الأسري والمجتمعي، وتجسيداً لحرص المؤسسة على توفير بيئة داعمة تتيح لكبار المواطنين المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، والاستفادة من خبراتهم الثرية في خدمة الأجيال، إلى جانب طرح مبادرات نوعية تعزز رفاههم النفسي والصحي، وتكرس مكانتهم قدوة ونموذجاً ملهماً في المجتمع الإماراتي.

ويهدف الملتقى إلى إبراز قضايا كبار المواطنين واحتياجاتهم وفق التوجهات العالمية الحديثة، وتعزيز الوعي المجتمعي بدورهم الفاعل كمصدر للخبرة والعطاء، مع نقل التجارب والمبادرات الناجحة في تحسين جودة حياتهم، كما يسعى إلى فتح حوار بين الأجيال لتعزيز التضامن المجتمعي، وإطلاق مبادرات مبتكرة ومستدامة تخدم كبار المواطنين، إضافة إلى تحفيز الشراكات والتكامل المؤسسي لخدمة هذه الفئة، وتمكينها من التمثيل والمشاركة في التخطيط والتكريم، بما يرسخ مكانتها في المجتمع.

ويتضمن الملتقى ثلاث جلسات حوارية متخصصة تُناقش قضايا صحة ورفاه كبار المواطنين، وسبل تمكينهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، إضافة إلى استعراض الفرص والتحديات التي يطرحها العصر الرقمي أمامهم، كما تركز الجلسات على طرح حلول عملية وتجارب ناجحة تُسهم في تحسين جودة حياتهم، وتعزيز التكامل المؤسسي لبناء بيئة داعمة ودامجة تضمن لهم مكانتهم ودورهم الحيوي في المجتمع.

ويشهد الملتقى إطلاق مبادرات نوعية تشمل «عيادة بركتنا» التي توفر منظومة دعم صحي ونفسي واجتماعي متكاملة لكبار المواطنين، ومبادرة «نبض بركتنا» لتعزيز الوعي بالسلامة والوقاية، ومعرض خدمات ورعاية لحياة أفضل، إلى جانب تكريم سفراء إسعاد كبار المواطنين وسند الأجيال، تقديراً لعطائهم ودورهم الحيوي في ترسيخ التلاحم المجتمعي وتعزيز جودة الحياة.