«إسلامية دبي» تطلق «مطوّعة الفريج» بمشاركة 1570 طالبة

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي النسخة الثانية من مبادرة «مطوّعة الفريج»، تحت شعار «خلّي جلوسك في البيت استثماراً لك»، لتواصل رسالتها في إعادة إحياء دور المطوّعة التقليدية بروح عصرية عبر منصة معرفية افتراضية متكاملة.

وجاءت هذه النسخة بمشاركة واسعة، ضمّت نحو 1570 طالبة، توزعن على 66 فصلاً افتراضياً، خُصص 50 منها للنساء والشابات بمشاركة 1480 طالبة، بينما خُصصت تسعة فصول للفتيات الصغيرات من عمر ست سنوات إلى 15 سنة، وشاركت فيها 90 طالبة.

وأثمرت المبادرة نتائج لافتة في مختلف برامجها، حيث تمكنت 110 طالبات، من بينهن 100 طالبة مواطنة، من إتمام حفظ سورتَي البقرة وآل عمران، فيما أنجزت 110 طالبات أخريات حفظ جزءَي عم وتبارك، وعلى صعيد تثبيت الحفظ، برز برنامج «نخبة الحفظة» الذي ساعد 250 طالبة على ترسيخ ما أتممنه من حفظ.

وحققت الحلقات المفتوحة إقبالاً كبيراً باستقطابها 740 طالبة، في حين أتاح برنامج «اتلوها صح» لتصحيح التلاوة الفرصة لـ70 طالبة، نصفهن تقريباً من المواطنات، لتجويد قراءتهن. أما برنامج التفسير فشكّل إضافة نوعية، حيث استفادت منه 200 طالبة، منهن 50 مواطنة، في التعمق بمعاني القرآن الكريم ودروسه التربوية.

كما تفتتح الدائرة عامها الدراسي 2025 - 2026 بإطلاق باقة من البرامج التعليمية الفريدة، تحت شعار «غالي ومسير على غالي»، التي تستمر حتى 15 يونيو 2026، لتقدّم للسيدات والفتيات فرصة ذهبية للتزود بالعلم الشرعي والتدبر في كتاب الله تعالى، ضمن أجواء تعليمية راقية تجمع بين الأصالة والتجديد.

وتنطلق البرامج في المراكز الثقافية الإسلامية التابعة للدائرة، وتشمل مركز المزهر الثقافي الإسلامي، مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز ند الشبا للنساء، حيث تُقدَّم الدروس صباحاً ومساءً، حضورياً أو عن بُعد، بما يلائم مختلف احتياجات المستفيدات ابتداء من عمر 14 سنة. وتتميّز البرامج بكونها مجانية، وتشرف عليها نخبة من المتخصصات في تدريس القرآن الكريم والعلوم الشرعية، لضمان تجربة تعليمية عميقة تقوم على التفاعل المباشر. وأكدت الدائرة أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في نشر العلم الشرعي الصحيح، وإبراز دور المراكز الثقافية كمحطات إشعاع معرفي وروحي في المجتمع.

ودعت الراغبات إلى التسجيل عبر الـ«كيو آر كود» المخصص، مع الإشارة إلى أن آخر موعد للتسجيل هو 30 سبتمبر الجاري.