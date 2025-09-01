34 ألف مكالمة لدعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم في العين

سجلت خدمة «آمر»، إحدى قنوات بلدية مدينة العين المخصصة لتيسير وتسهيل التواصل مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم، أكثر من 34 ألف مكالمة منذ إطلاق الخدمة في 2022 حتى النصف الأول من العام الجاري.

وأكّد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصال في بلدية مدينة العين، محمد حارب الكتبي، أن خدمة «آمر» تهدف إلى توفير قناة مباشرة وسريعة، للتواصل مع الجمهور، وتختص بتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات السكان، مع الأولوية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، في إطار التزام البلدية بدعم الفئات المجتمعية كافة، لافتاً إلى أن الخدمة تتميّز بتسهيل وتسريع تقديم الخدمات وتنفيذ المعاملات عن بُعد من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وتقديم الدعم بما يعكس البُعد الإنساني لخدمة المجتمع.

وبلغت نسبة رضا المتعاملين 100%، حيث تُعدّ خدمة «آمر» جزءاً من منظومة التحول الرقمي والتمكين المجتمعي التي تنتهجها بلدية مدينة العين، في سعيها إلى تقديم خدمات ذكية وشاملة، تلبي احتياجات السكان، وتعزز جودة الحياة في المدينة.