برامج وورش متخصصة في الأسبوع الثالث لـ «صيفنا سعادة»       

واصل البرنامج الصيفي لحكومة عجمان بنسخته السادسة «صيفنا سعادة»، فعالياته عبر تقديم باقة متنوعة من البرامج والورش المتخصصة.

وشهدت فعاليات الأسبوع الثالث من البرنامج إقبالاً كبيراً، بما يزيد على 1763 شخصاً، وسط أجواء تفاعلية تجمع بين الترفيه والابتكار والتطوير الشخصي.

وشارك في فعاليات المركز الصيفي للبنين 413 شخصاً من خلال أربعة برامج، أهمها تأهيل الطلبة الملتحقين بالخدمة الوطنية الذي هدف إلى تجهيز المنتسبين للخدمة الوطنية قبل التحاقهم الرسمي وإعدادهم نفسياً وذهنياً وجسدياً، عبر تزويدهم بالمعارف الأساسية حول طبيعة الخدمة الوطنية، ومتطلباتها، وأهميتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن الوطني والمجتمعي، فيما جرى تنظيم 18 برنامجاً في المركز الصيفي للفتيات بمشاركة 170 فتاة.

وجذبت فعاليات المركز الصيفي التخصصي العلمي 65 شخصا، حيث شارك 49 شخصاً منهم في برنامج الطابعة ثلاثية الأبعاد الذي ركز على آلية التشغيل الكاملة لطابعات FDM ثلاثية الأبعاد، واكتساب المهارات اللازمة لتنفيذ المنتجات المطلوبة بدقة وفق المواصفات المحددة، إضافة إلى 16 شخصاً شاركوا في برنامج الطاقة المتجددة.

وتميّز المركز الصيفي للبرامج الثقافية بتنوع الفعاليات، إذ تم تنظيم 28 برنامجاً بمشاركة 255 مستفيداً، واستقطبت فعاليات المركز لأصحاب الهمم 180 مستفيداً، وشارك في البرامج المجتمعية 140 شخصاً.

وتم تنظيم 11 برنامجاً خلال البرامج والمبادرات التطويرية، شارك فيها 226 مشاركاً، أبرزها مبادرة منصة صُنّاع المحتوى الشبابي، التي تهدف إلى الإسهام في صناعة محتوى إعلامي توعوي وتعزيز حس الانتماء والمواطنة لدى المنتسبين، إضافة إلى دبلوم صُنّاع التأثير الرقمي الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى لدى الشباب، والنهوض بهم نحو إعلام إيجابي ذي أثر ملموس في المجتمع، وشهدت البرامج والمبادرات التطوعية مشاركة 64 شخصاً، وشملت فعاليات الأسبوع الثالث أيضاً مسابقات ترفيهية ممتعة متنوعة.