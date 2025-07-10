مليون درهم من «دبي الإسلامي» لدعم الفئات المستحقة20

خصص بنك دبي الإسلامي مبلغ 20 مليون درهم من أموال الزكاة لدعم الفئات المستحقة، المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي، استمراراً للشراكة بين الطرفين والرامية إلى توظيف أموال الزكاة لتلبية الاحتياجات الطارئة وذات الأولوية للحالات الإنسانية، وتعزيز جودة حياة الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض في الإمارة.

وتعكس هذه المساهمة التزام بنك دبي الإسلامي المتواصل بدعم برامج المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الحكومية من أجل بناء منظومة دعم مستدامة تحقق أثراً مباشراً للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وأكدت هيئة تنمية المجتمع أن هذا التبرع سيسهم في تعزيز موارد صندوق التنمية المجتمعية التابع للهيئة والموجهة للفئات المستحقة، بما يقدم نموذجاً ناجحاً من التعاون القائم على الشفافية والدراسة الدقيقة لاحتياجات الحالات، ويضمن توجيه أموال الزكاة بالشكل الأمثل وبما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، شيخة الجرمن: «تعطي إسهامات بنك دبي الإسلامي مثالاً واضحاً لالتزام القطاع الخاص تجاه مسؤولياته المجتمعية، وحرصه على دعم منظومة التكافل الاجتماعي في دبي، كما تعزز هذه الشراكة من قدرة الهيئة على التدخل السريع لمعالجة احتياجات الفئات المستحقة والارتقاء بجودة حياتهم».

وأضافت: «نحرص في هيئة تنمية المجتمع على إجراء تقييم شامل للحالات، لضمان استفادة الفئات المستحقة لأموال الزكاة بطرق تحقق الاكتفاء والاستقرار، سواء عبر الدعم المالي المباشر أو توفير سبل التمكين والاستقلالية».