18 ألف مستفيدة من البرامج المعرفية في «إسلامية دبي»

كشفت الإحصاءات نصف السنوية لمراكز البرامج المعرفية الإسلامية للعام الجاري عن نتائج متميزة، أكدت الدور الفاعل الذي تؤديه المراكز في دعم خطط دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الرامية إلى أن تكون الأقرب إلى المجتمع، خصوصاً خلال «عام المجتمع».

وأظهرت الإحصاءات أن عدد المستفيدات من رياض القرآن الكريم والدورات العلمية والأنشطة المجتمعية بلغ ما يقارب 18 ألف مستفيدة، توزعوا على برامج تعليمية وتربوية متنوعة، بإشراف فريق إداري وتعليمي يتألف من 19 موظفة إدارية و54 معلمة.

كما بلغ عدد رياض القرآن الكريم التابعة للمراكز 115 روضة، قدمت ما مجموعه 7542 درساً ودورة علمية، استفادت منها 8167 مشاركة، في حين شهدت المراكز تنظيم 70 نشاطاً مجتمعياً استقطبت 9744 مستفيدة، ما يعكس الانسجام الكبير بين أهداف المراكز واحتياجات المجتمع المحلي.

وفي جانب التحصيل تم تسجيل 29 خاتمة للقرآن الكريم خلال العام، وهو ما يمثل ثمرة للجهود المكثفة في مجال التعليم والتحفيظ. وحققت البرامج الصباحية والمسائية نسبة رضا وسعادة من المشاركات، بلغت 96%، ما يعكس فاعلية البيئة التعليمية المقدمة ومدى جودة الخدمات.

وقالت مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، شيخة المري: «نعتز في الدائرة بهذه النتائج المشرفة التي تعكس التزامنا بتقديم برامج تعليمية ومعرفية متكاملة تلبي تطلعات المجتمع وتنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ القيم الإسلامية وتعزيز الروابط المجتمعية». وأضافت أن «الإحصاءات شاهد على جهود فرق العمل المتميزة في الميدان، وعلى وعي الأسر وحرصها على تنشئة جيل قرآني مثقف ومتوازن».

وتعكف الدائرة على تطوير منظومة مراكز البرامج المعرفية من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، وتنويع البرامج التعليمية والمجتمعية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة الثقافية والمجتمعية في دبي.