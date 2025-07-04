«الإمارات الخيرية» تنفذ 1451 مشروعاً داخل الدولة وخارجها

نفّذت جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، خلال النصف الأول من الحالي، 1451 مشروعاً خيرياً داخل الدولة وخارجها، توزعت بين بناء 139 مسجداً، وحفر 319 بئراً، إضافة إلى تركيب 893 مضخة مياه، وتشييد 21 فصلاً دراسياً، وبناء سبع دور أيتام، وأربعة مجمعات تنموية، إضافة إلى ثلاث عيادات صحية، وخمسة منازل للفئات المحتاجة، مع استكمال 60 ملحقاً للمساجد.

وأطلقت الجمعية في موسم رمضان واحدة من أبرز حملاتها الإنسانية، وهي حملة «أياماً معدودات»، حيث تم إفطار 73 ألفاً و327 صائماً في الداخل والخارج، وتوزيع 1500 مير رمضاني على الأسر المحتاجة، إضافة إلى تقديم 4832 زكاة فطر ضمن أنظمة توزيع دقيقة، تحفظ كرامة المستفيدين، وتضمن وصول العطاء لمن يستحق.

وكانت حملة عيد الأضحى حاضرة بكل زخم، حيث تم تنفيذ 1044 أضحية خارج الدولة، وتقديم 135 حجّ بدل، ضمن حملة و«وليال عشر»، ما يمثل ذروة التضامن والبركة في أفضل أيام العام، ولقد أحيت الجمعية بذلك شعائر العيد، وفتحت باب الأمل أمام آلاف الأسر.

ووفرت الجمعية كفالات لــــ 487 يتيماً، و16 طالب علم، وأربع أسر محتاجة، وسبعة من أصحاب الهمم، واثنين من كبار السن، ومعلم قرآن واحد، وهي خطوات عملية نحو بناء مجتمع متكافل قائم على الرحمة والعدالة.

كما استفاد 1686 يتيماً من مبادرات متنوعة، شملت كسوة عيد الفطر وعيد الأضحى، والمير الرمضاني، وتوفير الأدوات الكهربائية، والرسوم الدراسية. وقدمت الجمعية مساعداتها لـــــ 11 ألفاً و299 أسرة في مختلف أوجه الدعم.

وقال عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام للجمعية، إن العمل الخيري هو استثمار في المستقبل، وكل مسجد بني، وكل يتيم كفل، وكل صائم فطر، هو لبنة في مجتمع أقوى وأرحم وأكثر تكافلاً.

. 1686 يتيماً استفادوا من مبادرات متنوعة.