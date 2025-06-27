«نسائية دبي» تُطلق «رخصة قيادة الحياة الزوجية»

أعلنت جمعية النهضة النسائية في دبي، ممثلة في إدارة التدريب والاستشارات، عزمها إطلاق برنامج «رخصة قيادة الحياة الزوجية»، في السابع من يوليو القادم، وهو موجه للفتيات المقبلات على الزواج والمتزوجات حديثاً، لتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة، بغرض بناء حياة أسرية ناجحة ومستقرة، وتقليل نسبة الطلاق، ضمن جهودها الدائمة لتحقيق شعار «الأسرة أساس الوطن».

وأوضحت مشرف عام مبادرة العرس الجماعي، عفراء مبارك الحاي، أن البرنامج يأتي في إطار «عام المجتمع» وتماشياً مع أجندة دبي الاجتماعية 33 التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في دبي من خلال مبادرات مختلفة.

وجاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظّمته الجمعية في مجلس المزهر، صباح أمس، للتعريف بالبرنامج، حيث أفادت الحاي بأن البرنامج التدريبي سيزود الفتيات المقبلات على الزواج والمتزوجات، خلال مدة لا تتجاوز عامين، بالمهارات اللازمة، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن خمسة أهداف رئيسة، هي: تعزيز الوعي بأهمية التواصل الفعّال والمشاركة بين الزوجين، وتقديم استراتيجيات لحل النزاعات والتعامل مع التحديات اليومية، وتعليم مهارات التنظيم وإدارة الوقت والموارد المالية، وتعميق الفهم حول الأدوار والمسؤوليات داخل الأسرة، وتعزيز الصحة النفسية والعاطفية للزوجين.

وأضافت أن البرنامج، الذي سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، سيستهدف وضع استراتيجية أسرية لزواج سعيد وناجح وأساليب التربية المعاصرة الناجحة وسبل تحقيق التماسك الأسري، وطرق مواجهة تحديات الحياة، ودور النظرة الإيجابية للحياة الزوجية في تعزيز الاستقرار الأسري، وآلية توزيع الواجبات والمهام اليومية ضمن الأسرة الواحدة.

وأكدت أن هذا البرنامج سيسهم في تقليل معدلات الطلاق، وتعزيز الاستقرار الأسري، وبناء بيئة صحية للأطفال، ما ينعكس إيجابياً على المجتمع ككل في تكوين أسرة إماراتية مستقرة.

عفراء الحاي:

• «البرنامج» سيسهم في تقليل معدلات الطلاق، وتعزيز الاستقرار الأسري، وبناء بيئة صحية للأطفال.