«الوطني للتأهيل» يعزز جهود الوقاية من المخدرات

يشارك المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 من يونيو من كل عام، وذلك ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لترسيخ الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية والعلاج والتأهيل.

وبهذه المناسبة، أطلق المركز سلسلة من الفعاليات التوعوية وورش العمل والندوات الموجهة إلى فئات مختلفة من المجتمع، إلى جانب حملات إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى رفع الوعي وترسيخ ثقافة الوقاية داخل الأسرة وتعزيز المسؤولية المجتمعية في مواجهة هذه الآفة.

وتتضمن مشاركة المركز مجموعة من الفعاليات الميدانية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، من أبرزها «ملتقى الوقاية من المخدرات 2025» الذي يُقام تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن» في جاليريا مول بجزيرة المارية في أبوظبي، بتنظيم من وزارة الداخلية وبالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات وشرطة أبوظبي، وذلك خلال الفترة من 20 – 29 يونيو، ويشهد الملتقى سلسلة من الورش التثقيفية والفعاليات التفاعلية الموجهة للأسر والشباب، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من المخدرات.

وينظم المركز فعالية ملتقى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات «من الوقاية.. إلى التعافي» في الفلاح مول بأبوظبي، وأخرى في العين مول بمدينة العين، بالشراكة مع إدارة مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، خلال الفترة من 25 - 29 يونيو الجاري، كما ينظم المركز سباقاً رياضياً توعوياً في ياس مول بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، يقام في 29 يونيو، بهدف تعزيز أهمية النشاط البدني كجزء من نمط حياة صحي يسهم في الوقاية من الإدمان، ويشارك في فعالية ميدانية تقيمها شرطة دبي في دبي فيستيفال سيتي مول في 1 يوليو، ضمن أنشطة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وعلى الصعيد الإعلامي، أطلق المركز حملة توعوية شاملة تغطي جميع إمارات الدولة، تشمل بث رسائل توعوية عبر شاشات محطات أدنوك المنتشرة في 100 موقع، موزعة على النحو التالي؛ 46 محطة في أبوظبي، 19 في العين، ثمانية في منطقة الظفرة، 13 في دبي، و14 في الإمارات الشمالية، كما أطلق المركز حملة إعلانية عبر شاشات مشروع القناة في أبوظبي، تضمنت بث رسائل توعوية على مدار يوم 26 يونيو عبر 15 شاشة رقمية.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز يوسف الذيب الكتبي: «يواصل المركز الوطني للتأهيل أداء رسالته الوطنية من خلال تقديم خدمات علاجية وتأهيلية وفق أعلى المعايير، إلى جانب دوره الحيوي في التوعية المجتمعية والبحث العلمي، مستندًا إلى نهج شمولي يجمع بين الجانب العلاجي والوقائي».

ويقدم المركز برامج علاجية متكاملة، ومبادرات وقائية تستهدف المدارس والجامعات، كما يواصل التزامه برسالته الإنسانية والوطنية، في سبيل بناء مجتمع خال من المخدرات.