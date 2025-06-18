أعلن مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، إطلاق المرحلة الثانية من جائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها الـ19، وتنقسم إلى خمس مسابقات متنوعة، هي مسابقة «أصحاب الهمم»، ومسابقة «نور الهمم» لذوي التوحد، ومسابقة «براعم المنامة ومصفوت»، ومسابقة «الحافظون والحافظات» وتتدرج من جزء إلى 10 أجزاء، ومسابقة الأمهات المواطنات، وتضم هذه المسابقات 21 فرعاً.

وقال المدير التنفيذي للمركز، حسين محمد الحمادي، إن باب التسجيل سيستمر حتى 18 يوليو المقبل، ويستهدف 600 متسابق ومتسابقة، بحيث يتأهل 10 متسابقين من كل فرع للمنافسة في التصفيات النهائية للفوز بالمراكز الخمسة الأولى.

وأوضح أن الجائزة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بشأن تعزيز جانب العناية بالقرآن الكريم وأهله، ومتابعة سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن جائزة عجمان للقرآن الكريم تعكس إسهام القيادة الرشيدة، في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، في دعم خدمة ورعاية القرآن الكريم، مؤكداً أهمية العمل على تطوير هذه الخدمة والعناية بأبنائها والعمل على بذل المزيد من الجهود لتعليم وتدريس القرآن.