«إسلامية دبي» تطلق الموسم الثاني من «إمام الفريج»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي النسخة الثانية من مبادرتها «إمام الفريج»، التي تستهدف الأطفال والشباب المواطنين في أحياء و«فرجان» إمارة دبي، ممن تراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً، من الأول من يوليو إلى الثامن من أغسطس المقبلين، وذلك في عدد من المساجد المعتمدة لاستقبال المشاركين ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة. وتهدف المبادرة إلى غرس القيم الإسلامية في نفوس الأجيال الناشئة، من خلال ربطهم بالمساجد وتعزيز مكانتها كمراكز تربوية وإيمانية، عبر برنامج تربوي متكامل يجمع بين العلم والعمل، ويُعنى بتأهيل جيل من الأبناء يتسم بالوعي والانضباط والسلوك القويم.

وتشمل المبادرة التي تأتي تزامناً مع «عام المجتمع 2025»، حلقات لتحفيظ القرآن الكريم بالتجويد، وتدريبات عملية على أداء الوضوء والصلاة، إلى جانب دروس في الآداب الإسلامية والفضائل والأذكار، بما يسهم في تعزيز الهوية الدينية، وتكريس السلوك الإسلامي في حياة المشاركين اليومية.

وأكد مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالإنابة ومسؤول المبادرة، الدكتور عبدالله عبدالجبار، أن «النسخة الثانية من مبادرة إمام (الفريج) تأتي بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى، التي لاقت صدى واسعاً في أوساط المجتمع، ونتج عنها أثر تربوي ملموس في سلوك المشاركين»، وأضاف أن «المبادرة تُجسد حرص الدائرة على تنمية النشء في محيطهم القريب، عبر برامج نوعية تدمج بين التحفيظ والتأهيل والتوعية، وتكرّس مفهوم المسجد كمركز إشعاع أخلاقي واجتماعي».

كما دعا أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في المبادرة والاستفادة من الفرصة التربوية المتاحة، مشيراً إلى أن التسجيل مفتوح حتى 20 يونيو 2025 عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، مع إمكانية الاطلاع على قائمة المساجد المشاركة، من خلال الرابط المعلن على موقع الدائرة.