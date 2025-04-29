«خيرية الفجيرة» أنفقت 60.9 مليون درهم على مشاريع 2024

عقدت جمعية الفجيرة الخيرية اجتماع الجمعية العمومية العادي، أمس، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية، سعيد بن محمد الرقباني، وبحضور النِصاب القانوني من أعضاء الجمعية العمومية، وممثلي وزارة تمكين المجتمع، محمد سمير، وخميس العنتلي، في مقر الجمعية بالفجيرة.

واستعرض الاجتماع نتائج أداء الجمعية خلال عام 2024، حيث بلغ حجم المدفوعات لمشاريعها الخيرية 60 مليوناً و976 ألفاً و873 درهماً، استفاد منها 839 ألفاً و255 مستفيداً. وخلال الاجتماع، أكد الرقباني أن التطور الذي تشهده الجمعية يعود إلى تضافر جهود المحسنين، والمؤسسات الحكومية والخاصة، والهيئات الخيرية التي تساند برامج الجمعية وتدعم الفئات المستحقة في المجتمع، وتضمن الاجتماع التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إضافة إلى اعتماد خطة العمل لعام 2025 ومناقشة الحساب الختامي للسنة المالية الماضية، واعتماد مشروع الميزانية الجديدة لعام 2025.