«الهلال الأحمر» تطلق حملة مشروع الأضاحي بكلفة 15 مليون درهم

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة مشروع الأضاحي لهذا العام تحت شعار «عطاؤكم.. عيدهم»، ويستفيد منه ستة ملايين و259 ألفاً و983 شخصاً داخل الدولة وخارجها، بكلفة مبدئية تقدر بأكثر من 15 مليون درهم.

وذكرت أن المشروع يستفيد منه 30 ألف شخص داخل الدولة، بقيمة مليونين و700 ألف درهم، إلى جانب ستة ملايين و133 ألفاً و983 شخصاً في 23 دولة في قارتَي آسيا وإفريقيا، يستفيدون من برنامج الأضاحي بقيمة 10 ملايين درهم، فيما يستفيد من برنامج كسوة العيد 96 ألف شخص بقيمة ثلاثة ملايين درهم.

وأعلنت الهيئة خلال مؤتمر صحافي أن ميزانية المشروع وعدد المستفيدين قابلان للزيادة بناء على دعم المحسنين والمتبرعين للحملة وتجاوبهم مع فعالياتها. وأكدت أن حملة الأضاحي التي تم إطلاقها تتزامن مع عام المجتمع، لتعزيز أوجه التراحم والتكافل والتلاحم المجتمعي، وتفعيل المبادرات الإنسانية وتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ المسؤولية المشتركة. وأضافت الهيئة أن مشروع الأضاحي بجانب تعظيمه لشعيرة الأضحية، فإنه يعزز جانب المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد والمؤسسات والشركات، ويتجلى هذا بوضوح في حجم الشراكة والدعم والتجاوب الذي تجده حملة الأضاحي كل عام.

وأكدت أنها وضعت خطة محكمة لتحقيق أهداف مشروع الأضاحي على الساحتين المحلية والدولية. وأشارت إلى أن مراكزها على مستوى الدولة أكملت استعداداتها لتنفيذ مشروع الأضاحي بالصورة التي تحقق أهدافها، وتلبي تطلعات المستفيدين منه.

وحول تنفيذ مشروع الأضاحي خارجياً، أوضحت الهيئة أن المشروع يأتي هذا العام في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة، تعيشها الكثير من الشعوب من حولنا، نتيجة لحدة الأزمات والكوارث، وندرة الغذاء والأوضاع الاقتصادية، لذلك حرصت على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي خارج الدولة، ليشمل ملايين الأشخاص في 23 دولة حول العالم.

وتابعت الهيئة: «نهدف من خلال هذه الحملة المباركة إلى تعزيز روح التضامن الإنساني مع إخوتنا في العديد من الدول». وأشارت إلى أنها تعمل بالتنسيق مع بعثات الدولة في الخارج، لتنفيذ المشروع بالصورة التي تحقق أهدافه.