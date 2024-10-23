«مركز في كل نطاق جغرافي».. مشروع «إسلامية دبي» الخدمي الجديد

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إطلاق مشروعها الخدمي ضمن حزمة المبادرات والمشاريع لخطتها الاستراتيجية 2025-2027م، بعنوان «مركز في كل نطاق جغرافي»، وذلك في إطار سعيها لتوسيع نطاق الأنشطة والفعاليات وتقديم الدعم المباشر للمجتمع المحلي، حيث يهدف المشروع إلى توفير مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة للمستفيدين في الأحياء السكنية بمختلف مناطق الإمارة.

وأكد مدير إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، مسؤول المشروع، جاسم محمد الخزرجي، أن المشروع يسعى لتقديم الأنشطة والفعاليات الدينية وتقريبها من المواطنين والمقيمين، حيث سيسهم بشكل كبير في تعزيز التواصل بين الدائرة وأفراد المجتمع، وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل العبء على الأفراد عند حصولهم على هذه الخدمات.

وأفاد الخزرجي بأن الخدمات المقدمة بجميع المراكز والمساجد التابعة للدائرة ستكون متاحة لجميع فئات المجتمع، إذ ستقدم الخدمات في مجالات متنوّعة، منها الوعظ والإرشاد والإفتاء وحفظ القرآن، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لتناسب جميع الأعمار والاهتمامات.