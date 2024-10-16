115.9 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» لدعم «الأسر المتعفّفة»      

أعلنت «بيت الخير» إنفاقها 115.962.377 درهماً منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بهدف دعم وإسعاد الأسر المتعففة والحالات المحتاجة، عبر حزمة من البرامج والمشاريع الإنسانية.

وتحرص «بيت الخير» على تنويع المساعدات المقدمة لمستحقيها من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها لخدمة مختلف فئات المجتمع حسب المشروع المخصص لكل فئة، لتغطية احتياجاتهم والنهوض بأوضاعهم، بما ينسجم مع أهداف الجمعية ورسالتها الإنسانية، حيث شملت المساعدات الأسر المسجلة في قاعدة بيانات «بيت الخير»، إضافة إلى بعض المفرج عنهم من المؤسسات العقابية والإصلاحية الذين تكفلت الجمعية بتسوية مديونياتهم، إلى جانب الحالات المرضية التي تحتاج إلى علاج باهظ الثمن، أو لا يغطي تأمينها الصحي كلفة علاجها، فساعدتها الجمعية في سداد قيمة العلاج، إضافة إلى دعم الحالات الطارئة التي سخرت للكثير منها صدقات المحسنين لدعمها وفك كربتها.

وحسب التقرير الصادر عن الإدارة المالية، أنفقت «بيت الخير» 9.856.000 درهم على الدعم النقدي الشهري للأسر منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر، كما ساعدت المرضى عبر مشروع «علاج» بقيمة 5.101.281 درهماً، إضافة إلى دعم الأيتام وأسرهم بقيمة 5.423.463 درهماً، فيما كثّفت الجمعية مساعداتها الطارئة فأنفقت في هذا السبيل 58.645.567 درهماً.

وبيّن التقرير أن «بيت الخير» ساعدت الطلبة المعسرين بقيمة 4.736.250 درهماً، كما قدّمت دعماً غذائياً إضافياً للأسر بقيمة 6.955.734 درهماً، وأسهمت الجمعية بـ3.809.479 درهماً بهدف الإفراج عن الغارمين، فيما أنفقت 21.434.602 درهم على بعض مشاريعها الرمضانية والموسمية.

. المساعدات شملت مفرجاً عنهم وحالات مرضية، إضافة إلى دعم الحالات الطارئة.