«أوقاف دبي» تمنح مطعم سايكلست «علامة دبي للوقف»

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي، ممثلة في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، «علامة دبي للوقف» لمطعم «سايكلست»، وذلك لمشاركته في مبادرة «وقف طاولة في مطعم» ضمن حملة شباب الخير. وتقوم المبادرة على تخصيص ريع طاولة واحدة أو أكثر في مطعم، أو تخصيص نسبة من ريع المطعم، لإنشاء وقف خيري مستدام يخدم المجالات الخيرية والإنسانية في المجتمع.

وانضم «سايكلست» للمبادرة بتخصيص ريع طاولة في المطعم الواقع في إمارة رأس الخيمة، ليصرف ريعها لدعم مبادرة «خبز السبيل».

وزار الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر، علي المطوع، المطعم، ترافقه مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، وعدد من كوادر المؤسسة، لتقديم الشكر للقائمين على المطعم ومنحهم علامة دبي للوقف، تقديراً لمشاركة المطعم في مبادرة مجتمعية مبتكرة، وتخصيص ريع طاولة في المطعم لدعم مبادرة خبز السبيل ووقف الطعام.

وأكد علي المطوع أن إسهامات أبناء الوطن في هذه المبادرات المجتمعية تعكس تمسكهم بالقيم النبيلة والعطاء المستمر، وحرصهم على تفعيل دورهم الإنساني تجاه المجتمع. وقال المطوع إن مبادرة طاولة في مطعم شهدت منذ إطلاقها مشاركة عشرات المطاعم في مختلف إمارات الدولة، من مختلف شرائح وأطياف المجتمع الإماراتي، بهدف المشاركة في الوقف المبتكر، ليكونوا جزءاً من المشاريع الإنسانية المستدامة لخدمة المجتمع.

من جانبها ثمّنت زينب جمعة التميمي انضمام مطعم «سايكلست» لمسيرة العمل الوقفي المبتكر، وتخصيصه طاولة في مطعم لدعم المبادرات المجتمعية الإنسانية التي تطلقها المؤسسة، والإسهام في العمل الإنساني، وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

وأكدت التميمي أن المبادرة لاقت منذ إطلاقها إقبالاً لافتاً من أصحاب المطاعم، وأتاحت المشاركة لجميع أفراد المجتمع من أصحاب المطاعم وكل الجنسيات في مختلف إمارات الدولة.

من جانبه، أكد صاحب المطعم يوسف النعيمي التزامه بهذه المبادرة، وحرصه على دعم الشباب وحثّهم على الانضمام لمسيرة العمل الوقفي المبتكر.