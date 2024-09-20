«الشؤون الإسلامية» تبحث مع الشركاء في السعودية تطوير خدمات الحجاج

بحث وفد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مع الشركاء الاستراتيجيين في السعودية العديد من الموضوعات والترتيبات التي تسهم في تقديم الخدمات لحجاج الدولة برؤى حضارية ومعايير عالية تلبي الطموحات، وتحقق رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية حكومة دولة الإمارات.

وأكدت الهيئة أن المباحثات التي جاءت ضمن زيارة الوفد للمملكة تدخل ضمن استعداداتها الاستباقية لموسم الحج القادم 2025، وترجمة لاستراتيجيتها ورؤيتها التطويرية لخدمات الحج في شتى مجالاتها من خلال تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء، بهدف تحسين الأداء، وبحث السبل الكفيلة التي ترتقي بالخدمات المقدمة لحجاج الدولة، وتحقق السعادة والراحة والطمأنينة لهم أثناء تأديتهم لمناسك الحج.

وعقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع الشركاء في الأراضي المقدسة بشأن إبرام التعاقدات مع مزودي الخدمات في وقت مبكر، لضمان استيفاء المتطلبات وإنجازها في الأوقات المناسبة، وتقديم الرؤى والمقترحات بخصوص الخدمات المقدمة للاطلاع عليها ودراستها مع الجهات المسؤولة في الدولة، تمهيداً لاعتمادها قبل الموسم بوقت كافٍ.