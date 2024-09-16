شرطة دبي تحتفي مع «ميثاء بنت راشد لأصحاب الهمم» بالعام الدراسي

احتفى مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، مع مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم التابع لهيئة تنمية المجتمع، بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، بحضور مديرة المركز سليمة الكعبي، وميسون الخفاجي من هيئة تنمية المجتمع، وعضو المجلس سميرة ثابت، وعدد من الضباط من العنصر النسائي من مركز شرطة حتا.

وأكد رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، الرائد عبدالله حمد الشامسي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم وتمكين الطلبة من أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، وذلك تحقيقاً للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية دبي «مجتمعي.. مكان للجميع»، واستراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي، بهدف تعزيز جودة حياتهم، والإسهام في إسعادهم وإسعاد أولياء أمورهم.

من جهتها، أعربت سليمة الكعبي عن سعادتها بعودة الطلبة إلى البيئة التعليمية، مشيدة بالتعاون البنّاء مع شرطة دبي للاحتفاء باستقبال الطلبة في أجواء تسودها البهجة والسرور، مؤكدة أهمية إلحاقهم في دورات تعليمية وتدريبية وتأهيلية لتعزيز قدراتهم، ودعمهم لتحقيق أقصى الإمكانات، موجهة شكرها إلى الحاضرين والقائمين على هذه الاحتفالية، نظير جهودهم المستمرة في تقديم الدعم والرعاية للطلبة.

تخللت الفعاليات عروض ترفيهية وتعليمية، بمشاركة دمية الشرطي منصور، إلى جانب ورش عمل لتعزيز مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم في بيئة تعليمية مشجعة ومحفزة على الإبداع والابتكار.