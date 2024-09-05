مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المبادرات الإنسانية والتعليمية

أعلنت منظمة «ديهاد» الإنسانية المستدامة، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، بهدف تعزيز التعاون في المبادرات الإنسانية والتعليمية، والتي تعكس الالتزام بتحقيق الأهداف الإنسانية العالمية ودعم التنمية المستدامة.

وقال سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي رئيس منظمة «ديهاد» الإنسانية المستدامة، السفير الدكتور عبدالسلام المدني، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة فاعلة في المهمة المشتركة وصولاً لعالم أكثر استدامة وإنسانية، والالتزام بالعمل الإنساني، بهدف إحداث تأثير إيجابي في حياة العديد من الأشخاص حول العالم.

من جانبها، أكدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات، كلير دالتون، أهمية التعليم في تعزيز أثر العمل الإنساني في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العمل الإنساني والابتكار، لافتة إلى أن تلك الشراكة تعزز الحلول الإنسانية ودعم الحوار.

وتركز مذكرة التفاهم على الجهود في المجالات التعليمية، وبرامج التدريب وبناء القدرات التي ستمكن العاملين في المجال الإنساني من الاستجابة بفاعلية للأزمات، وتشمل الخطط تبادل المعرفة والخبرات لتصميم برامج مخصصة تهدف إلى خدمة المهنيين والناشطين في المجال الإنساني على مستوى العالم، إضافة إلى إشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجالات رئيسة ضمن برنامج الماجستير في الأعمال الإنسانية المستدامة في كلية ديهاد الإنسانية.