شرطة دبي تنظم مبادرة «أربعاء العافية» لموظفي أمن المطارات

شهد مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، العميد حمودة بالسويدا العامري، فعاليات مبادرة «أربعاء العافية»، التي ينظمها مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية، بهدف تعزيز الجاهزية وجودة الحياة لموظفي شرطة دبي.

حضر فعاليات المبادرة التي خصصت لموظفي الإدارة العامة لأمن المطارات، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، العميد خبير الدكتور عبدالله عبيد الفلاسي، ومساعد المدير العام للإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، العقيد خميس علي الشامسي، ومدير إدارة أمن مبنى رقم (1)، المقدم بشر سعيد المهيري.

واطلع العميد حمودة بالسويدا العامري، على فعاليات المبادرة التي تم تنظيمها في المبنى رقم (1) لمطارات دبي، وشملت العديد من الأنشطة والعروض الصحية والاستشارات الطبية، والفحوص المجانية بأحدث الأجهزة الطبية، إضافة إلى تقديم برامج توعوية عن أهمية الغذاء السليم، وتقديم خصومات على باقات الاشتراك الخاصة بالتغذية.

وأكد العامري، أن مبادرة «أربعاء العافية» تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تعزيز الجاهزية البدنية لموظفيها، من خلال المبادرات النوعية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء في القطاع الصحي.