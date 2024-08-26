«زايد العليا لأصحاب الهمم» تشارك في برنامج الجينوم الإماراتي

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع شركة «M42»، حملات جمع عينات الدم من أصحاب الهمم وأسرهم في منطقة الظفرة تحت شعار «صحتكم تهمنا»، للمشاركة في برنامج الجينوم الإماراتي.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات المؤسسة لتمكين منتسبيها المسجلين في سجل أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي، للإسهام في دعم الأبحاث العلمية وتطوير حلول الرعاية الصحية المبتكرة المبنية على الأساليب العلمية.

ونظمت المؤسسة بمشاركة من مركز أبوظبي للصحة العامة، ومركز برلين للتأهيل الطبي والعصبي، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، حملات استقطبت أصحاب الهمم وأسرهم على مدى ثلاثة أيام في منطقة الظفرة، حيث شملت الحملات مدينة زايد وغياثي والسلع.

كما شملت الحملات تنظيم جلسات نقاشية لتوعية أصحاب الهمم وأولياء أمورهم بدور المشاركة المجتمعية في دعم وحماية الصحة العامة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الاختبار الجيني ضمن برنامج فحوص ما قبل الزواج الذي عملت دائرة الصحة - أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، على توسيع نطاقه ليغطي 570 جيناً ضمن أكثر من 45 حالة طبية وراثية.

وبلغ عدد أصحاب الهمم الذين شاركوا في البرنامج 629، وهو ما يمثل نسبة 39% من إجمالي المنتسبين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، توزعت إعاقاتهم بين الإعاقة الذهنية (388 مشاركاً)، واضطراب طيف التوحد (110)، والإعاقة السمعية (12 مشاركاً)، والإعاقة الجسدية (خمس حالات)، وصعوبات التعلم (أربع حالات)، والإعاقة البصرية (ثلاث حالات)، و(حالة واحدة) لاضطراب التواصل، إضافة إلى 106 مشاركين لديهم إعاقات متعددة.

ويعد برنامج الجينوم الإماراتي مشروعاً وطنياً يشرف عليه مجلس الإمارات للجينوم، بالتعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات الصحية والبحثية في الدولة، بهدف وضع خريطة شاملة للبيانات الجينية الوراثية لمواطني دولة الإمارات لتسريع وتيرة حلول الرعاية الصحية الوقائية، والتشخيص الدقيق للأجيال الحالية والمقبلة.

ويسهم برنامج الجينوم الإماراتي في توقع قابلية الإصابة ببعض الأمراض، ووضع خطط علاجية ووقائية لها، بناء على نتائج التحليل الجيني للمواطنين، وتتم الاستفادة من البيانات الجينية التي يوفرها البرنامج في تطوير علاجات وفحوص جديدة تمكّن العاملين في مجال الرعاية الصحية من توفير خيارات عدة للتشخيص والعلاج الطبي، إضافة إلى تقديم برامج متخصصة ووقائية مصممة وفقاً للتركيب الجيني للفرد.

• 629 من أصحاب الهمم شاركوا في البرنامج، ما يُمثل نسبة 39% من إجمالي المنتسبين للمؤسسة.