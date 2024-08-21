2.3 مليون مستفيد من البرنامج الصيفي لـ «الشؤون الإسلامية والأوقاف»

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن برنامجها الصيفي هذا العام 2024 الذي أقيم تحت شعار «مساجدنا حصن وإيمان»، شهد إقبالاً كبيراً من جميع شرائح المجتمع، وبلغ عدد المستفيدين منه نحو 2.3 مليون فرد على مستوى الدولة، محققاً بذلك معدلاً أعلى من العدد المستهدف من قبل الهيئة.

وأشاد رئيس الهيئة الدكتور عمر حبتور الدرعي، بحرص الجمهور على حضور برنامج الهيئة الصيفي وأنشطته المتنوعة التي راعت فيها الهيئة تغطية احتياجات المجتمع الدينية والتوعوية والثقافية، وتفعيل الشراكات النوعية مع المؤسسات الحكومية، موضحاً أن عدد المساجد والمراكز والمعاهد الدينية التي انتظمت فيها الفعاليات على مستوى الدولة بلغ 2000 مسجد و25 مركزاً قرآنياً متخصصاً.

وأضاف الدرعي أن مجموع حلقات القرآن التي تم تقديمها في المساجد ومجالس أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، بلغ نحو أكثر من 3000 حلقة، ومجموع الدروس العلمية في كل المبادرات تجاوز 182 ألف درس وحلقة علمية، وذلك على أيدي أكثر من 550 معلماً ومشرفاً وإدارياً، و2000 إمام.

وأشار إلى تفعيل منصات الهيئة الرقمية في تقديم العديد من الأنشطة الصيفية التي حصلت على 1.4 مليون مشاهدة، و14400 تفاعل من المتابعين للبرنامج.

وأرجع الدرعي النجاح إلى الاستعداد المبكر والتحضيرات المواكبة لفعاليات البرنامج، مشيراً إلى أنه تم عقد دورات لكل المشاركين في البرنامج وتوزيع نحو 3000 مطبوع على الأئمة في المساجد للاستعانة بها في إلقاء الدروس إلى جانب اختيار عناوينها بعناية مع تنقيحها ومراجعتها.

وفي ختام البرنامج قدمت الهيئة نحو 2.3 مليون شهادة رقمية للدارسين والدارسات والمداومين على حضور حلقات العلم والمشاركين فيها، ووجهت الشكر للشركاء والمؤسسات الحكومية المشاركة على جهودهم في إنجاح البرنامج.

• برنامج «مساجدنا حصن وإيمان» شهد إقبالاً كبيراً من جميع شرائح المجتمع.