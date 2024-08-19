مبادرات مجتمعية وصحية لـ «السعادة وجودة الحياة» في عجمان

أنجز مجلس السعادة وجودة الحياة في غرفة عجمان سلسلة من المبادرات المجتمعية والصحية خلال النصف الثاني من العام الجاري، موجهة لموظفي ومتعاملي الغرفة والعاملين في منشآت القطاع الخاص، بالتعاون مع شركاء المجلس.

وقالت رئيسة مجلس السعادة وجودة الحياة في غرفة عجمان، الدكتورة آمنة خليفة آل علي، إن المبادرات والفعاليات التي ينفذها المجلس تهدف إلى تعزيز السعادة وجودة الحياة، والتأثير بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية ومعدلات الرضا، موضحة أن أهداف مجلس السعادة في الغرفة تنسجم مع مبدأ «المحورية المجتمعية»، باعتباره أحد المبادئ الاستراتيجية لرؤية عجمان 2030، من خلال التركيز على احتياجات الإنسان وقطاع الأعمال في عجمان، والتركيز على الصحة والرفاهية الاجتماعية للأفراد والمجتمع.

من ناحيتها قالت عضو مجلس السعادة وجودة الحياة، عبير عيد الفرج، إن المجلس نظم فعالية «المخيم الطبي» بهدف تعزيز ثقافة إجراء الفحوص الدورية التي تُعد أساساً للوقاية من الأمراض والكشف المبكر عنها، منوهة بأن مجلس السعادة حريص على تنويع مبادراته خلال المرحلة المقبلة، بما يتواكب مع احتياجات الموظفين والعاملين وأسرهم.