4 اشتراطات رئيسة لقبول طلبات المساعدات في «الشارقة الخيرية»

اشترطت جمعية الشارقة الخيرية توافر أربعة معايير رئيسة في قبول طلب المساعدة، تأتي في مقدمتها شرعية الإقامة داخل الدولة، وإحضار المستندات الشخصية وكشف بمصادر الدخل، والمستندات المتعلقة بنوع المساعدة المطلوبة، مبرّرة ذلك بأنها جهة مؤتمنة على تبرعات المحسنين وتحمل على عاتقها مسؤولية توصيل تلك الصدقات إلى مستحقيها.

وتفصيلاً، قال رئيس قطاع الخدمات المؤسسية عبدالله سيف بن هندي، رداً على استفسار من «الإمارات اليوم» حول معايير قبول طلبات المساعدات، إن الجمعية تفتح أبوابها لاستقبال طلبات المتعاملين من خلال موقعها الإلكتروني خلال أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، موضحاً أن التقديم يتم بشكل حصري من خلال الموقع الإلكتروني، وتقوم فرق المساعدات الداخلية بمراجعة جميع الطلبات المقدمة لتحديد الطلبات المستوفية للشروط من غيرها، وفي حالة الطلبات التي لم يوفر صاحبها المستندات المطلوبة كافة يتم إرجاعها إلى المتعامل إلكترونياً مع إشعار يوضح المستندات الواجب توفيرها وإرسالها مجدداً، فيما تتم إحالة الملفات المستوفية للشروط لاستكمال مراحل البحث الاجتماعي، ومن ثم إحالتها إلى لجنة المساعدات لاتخاذ القرار بشأنها.

وأوضح بن هندي أن طلبات المساعدة لابد لها من مطابقة الاشتراطات التي حددتها الجمعية، والتي تم اختزالها في أربعة معايير بالغة الأهمية، إذ لابد من تحميل المستندات الشخصية ممثلة في صورة عن جواز السفر والهوية الإماراتية والإقامة ساريين المفعول (خلاصة قيد للمواطنين)، وتقديم مستند توضيحي بمصادر الدخل ممثلاً في تقرير ائتمان لكشف الحساب لآخر ستة أشهر، مع تحديد نوع المساعدة المطلوبة وتدعيم الطلب بالمستندات ذات الصلة بالمساعدة، مثل تقرير طبي موضح فيه التشخيص الطبي والكُلفة المطلوبة في حال المساعدات العلاجية، ويسري ذلك على سائر المساعدات الأخرى، مشيراً إلى أن هذه المعايير الثلاثة مقيدة بشرط رابع يتضمن ألا يكون المتعامل مخالفاً لقوانين دولة الإمارات، موضحاً أن المخالفة المقصودة تلك التي تتعلق بمخالفته لقوانين الإقامة في الدولة، أو تم تصنيفه من قبل الجهات المختصة بممارسة نشاط غير قانوني.

وأشار عبدالله بن هندي إلى أن الجمعية استقبلت على مدار النصف الأول من العام الجاري 4635 طلب مساعدة، تمت الموافقة على 3896 طلباً، بينما تم رفض 739 طلباً.

وأوضح أن أسباب الرفض تعلقت بكفاية دخل مقدم الطلب مقارنة بحجم مصروفاته والتزاماته الشهرية، إلى جانب عدم وضوح الوضع المعيشي والمادي للحالات نظراً لعدم استيفاء الطلب الشروط المطلوبة، وفي أحيان أخرى عدم اكتراث المتعامل بإحضار المستندات المطلوبة.

ودعا بن هندي الفئات المستحقة إلى تقديم طلبات مساعداتهم إلى الجمعية للحصول على الدعم والمساندة التي يمكن أن تدعم استقرارهم وتؤمن لهم تفريج كربهم وتأمين احتياجاتهم من المعيشة الكريمة، كما وجه دعوته إلى المؤسسات الخدمية وفاعلي الخير إلى إخطار الجمعية بالأسر المتعففة ليتسنى لموظفيها القيام على دراسة أحوالهم للوقوف على المساعدة المناسبة.