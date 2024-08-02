منح دراسية خلال «اليوم المفتوح» في كلية أبوظبي للإدارة

تنظم كلية أبوظبي للإدارة يوماً مفتوحاً للطلبة وأولياء أمورهم في الثامن من أغسطس الجاري في مقرها بأبوظبي، للراغبين في استكشاف برامج البكالوريوس والماجستير التي تطرحها الكلية.

وأعلنت إعفاء بنسبة 100% من رسوم تقديم طلب الالتحاق بالجامعة خلال اليوم المفتوح.

وتهدف الفعالية إلى إتاحة الفرصة للطلبة وذويهم لتجربة الحياة الجامعية للطالب على أرض الواقع، من خلال فعاليات متنوعة تشمل جلسات تعريفية قصيرة حول موضوعات مثل إدارة الابتكار وريادة الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجولات إرشادية لاستكشاف المرافق الحديثة في الكلية، ومشاركات متنوعة من مشروعات تجارية لخريجي وطلبة الكلية، إضافة إلى الاطلاع على تفاصيل البرامج والخطط الدراسية، وبرامج المنح المتنوعة، وشروط القبول وآلية التسجيل.

وأعلنت كلية أبوظبي للإدارة فتح باب التسجيل لمنحة «التميز الأكاديمي» المخصصة للطلاب المتفوقين في برنامج البكالوريوس، حيث تمنح للطلاب ذوي السجل الأكاديمي المتميز، ويشترط للتقديم تحقيق متوسط لا يقل عن 98% في شهادة الثانوية العامة والحصول على درجة 6.0 أو أعلى في اختبار IELTS أو ما يعادله.

ويستفيد الطلاب المقبولون من إعفاء كامل من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول، ما يتيح لهم التفرغ التام لتحقيق التميز الأكاديمي.

وتسعى كلية أبوظبي للإدارة جاهدة لدعم الطلاب الجامعيين في بداية رحلتهم الأكاديمية، وتشجيعهم على التميز في تحصيلهم العلمي، من خلال تقديم مجموعة من المنح الدراسية المختلفة لطلبة البكالوريوس والماجستير التي تضمن لهم فرصاً أكاديمية متميزة.

وبالنسبة لبرنامج البكالوريوس، تشمل هذه المنح منحة التفوق الدراسي، حيث يحق للطلبة الذين يحققون معدلاً لا يقل عن 95% في شهادة الثانوية العامة ودرجة 1400 في امتحان EmSAT للغة الإنجليزية أو ما يعادله، الحصول على تخفيض يصل إلى 50%، والطلبة الذين يحققون معدلاً لا يقل عن 90% في شهادة الثانوية العامة ودرجة 1250 في امتحان EmSAT للغة الإنجليزية أو ما يعادله الحصول على تخفيض يصل إلى 30%.

ويمكن للطلبة الذين ينهون الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 85% ويحصلون على درجة 1250 في امتحان EmSAT للغة الإنجليزية، أو ما يعادله الحصول على تخفيض يصل إلى 20%.

وتقدم هذه المنح بمراعاة شروط معينة، تتمثل في محافظة الطالب على الأداء الأكاديمي المتميز خلال مسيرته الدراسية في الكلية، حيث تعبر هذه المنح الدراسية عن التزام الكلية بتقديم فرص دراسية متكاملة وداعمة للطلاب، ما يعزز فرصهم التعليمية، ويسهم في تحقيق أهدافهم الأكاديمية بنجاح.

يذكر أن جميع البرامج الأكاديمية في كلية أبوظبي للإدارة معتمدة من وزارة التربية والتعليم - شؤون التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مفوضية الاعتماد الأكاديمي (CAA)، إضافة إلى اعترافات عالمية أخرى من أرقى الهيئات الاعتمادية المحلية والعالمية، مثل وكالة ضمان الجودة (QAA) من المملكة المتحدة ورابطة خريجي الأعمال (BGA) وهو ما يعزز الثقة في جودة التعليم الذي تقدمه الكلية ويؤكد التزامها بالمعايير الأكاديمية العليا.