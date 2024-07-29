2.2 مليون تبرع عيني استقبلتها «الشارقة الخيرية» في النصف الأول

استقبلت جمعية الشارقة الخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري 2.2 مليون تبرع عيني تضمنت الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي والملابس، إلى جانب المواد الغذائية، وذلك ضمن مشروع «من قديمكم إلى جديدهم».

وقال مدير إدارة الخدمات الإدارية واللوجستية سالم الحمادي، إن الجمعية استقبلت خلال نصف العام الجاري مليوني قطعة من الملابس المستعملة، إلى جانب ما يزيد على ربع مليون قطعة من الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية، موضحاً أنه يتم فرز كل التبرعات وانتقاء المواد الصالحة للاستخدام وجمعها داخل متجر الجمعية، ومن ثم تمكين الأسر المستحقة من الحصول على ما يلزمها من هذه المواد، من خلال حصر أعداد المستفيدين عبر لجنة مختصة، وتسليمهم بطاقات شراء بها قيمة رصيد شراء من داخل المتجر، سعياً من الجمعية إلى صون كرامة المستفيدين.

وأضاف أن الجمعية تحفظ المواد الغذائية في مواقع صالحة للتخزين وتُدخلها في دعم مشروع السلة الغذائية وإطعام المساكين، بينما تسهم الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي في دعم مشروع تأثيث منازل وبيوت المحتاجين، حيث يتم انتقاء الأثاث والأجهزة الكهربائية الصالحة منها، والتي تُطابق المواصفات الآمنة والموفرة للطاقة، وتسليمها إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر. وتمثل تبرعات المحسنين من الملابس والأحذية والاحتياجات الشخصية مورداً مهماً في دعم مشروع الكسوة داخل الدولة وخارجها، موضحاً أنه تتم جدولة الأجهزة والمواد التالفة وتسليمها للشركات المعنية بإعادة التدوير، وتحصيل مقابل مادي يسهم في دعم مشاريع الجمعية.

وأكد الحمادي أن الجمعية تستثمر في تبرعات الجمهور العينية بدلاً من التخلص منها في حاويات النفايات، ما يعد مسلكاً حضارياً يحافظ على البيئة والمظهر الحضاري.

ودعا الحمادي الجمهور إلى الاستفادة من وسائل التبرع الميسرة للمواد العينية التي تتيحها الجمعية والممثلة في تقديم طلب من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية متضمناً بيانات المواد المراد التبرع بها، وموقع المتبرع، حتى تتمكن فرق العمل من استلام التبرعات، كما يمكن التواصل من خلال خدمة «الواتس أب» لطلب مندوب لاستلام التبرع، أو الحضور لمقر الجمعية الرئيس أو في أحد فروعها في مدن الشارقة.