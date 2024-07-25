«دبي لرعاية النساء والأطفال» تشارك بأنشطة تفاعلية في المخيمات الصيفية

عزّزت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال حضورها الفاعل في المجتمع من خلال مشاركتها المتميزة في مخيمات صيفية مختلفة، بدأت في الثامن من الشهر الجاري وتنتهي اليوم الخميس 25 يوليو، بهدف توسيع نطاق المخرجات ورفع مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة المشاركة في المخيمات.

وركّزت المؤسسة على تقديم برامج وأنشطة تثقيفية وتوعوية تتناسب مع احتياجات المشاركين في المخيمات الصيفية، بما يُسهم في نشر الوعي حول قضايا الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم، حيث عملت المؤسسة على تنظيم ورش عمل ومحاضرات تفاعلية بهدف تعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية والصحية والنفسية التي تواجه الأطفال في المجتمع.

وأكدت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، أهمية المشاركة والتعاون مع الجهات المعنية في تنظيم هذه المخيمات الصيفية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمشاركين، مع التركيز على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز الوعي حول الحقوق والواجبات، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى من خلال مثل هذه المبادرات إلى بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات.

وأضافت شيخة أن هذه المشاركة تأتي في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية لتوسيع نطاق عملها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة، وتحقيق رؤية دبي في أن تكون مدينة آمنة وداعمة للنساء والأطفال، موضحة أن مساهمة المؤسسة بعدد من الأنشطة وورش العمل والأنشطة المختلفة في المخيمات الصيفية، تعتبر فرصة لتعزيز التواصل مع المجتمع.

وتضمن حضور المؤسسة مشاركتها في مخيم صيفي نظمه فرجان دبي بالتعاون مع «الأمين» في مدارس دبي، كما شاركت في برنامج غراس الصيف الذي تم تنظيمه تحت مظلة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، حيث قدمت المؤسسة الفعاليات الخاصة بها للأطفال في كل من مدارس دبي مردف، ومراكز مكتوم الورقا 1، ونفذت ثلاث فعاليات تحت عنوان «اللُطف يجعلنا أقوى»، وثلاث جلسات قرائية لقصة قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه، وبلغ عدد المستفيدين منها 125 طفلاً.