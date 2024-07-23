رسوم

قال ذوو طلبة في عجمان إن هناك مدارس خاصة تقوم بتحصيل مبالغ مالية عبارة عن رسوم اختبار للطلبة الجدد الذين يرغبون في الانتقال إليها للعام الدراسي الجديد، متسائلين عن مدى قانونية هذا الإجراء.

شارع

ثمن مستخدمون لشارع الشيخ محمد بن زايد، قيام الجهات المعنية بتوسعة الطريق من الجهة المقابلة لمركز سيتي سنتر مردف عند المدخل المؤدي إلى شارع الرباط، ما أسهم في انسيابية حركة المركبات بالشارع وتخفيف الازدحام المروري.

مراكز

طالب أولياء أمور طلبة في عجمان الجهات المعنية بالتوسع في إنشاء المراكز الخاصة بالأنشطة الثقافية والرياضية وزيادة عدد الملاعب في الإمارة، لمساعدة الطلبة على ممارسة الأنشطة الرياضية، خصوصاً خلال فترة العطلة الصيفية، لشغل أوقات فراغهم، بدلاً من إهداره دون فائدة تذكر.

دراجات

شكا مرتادو الطريق الممتد من جميرا باتجاه الجسر المؤدي إلى «بوكس بارك» في دبي، قيام أصحاب الدراجات الهوائية بالقيادة على كتف الطريق بشكل شبه يومي، ما يربك السائقين ويشكل خطراً على حياتهم، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر، وتخصيص مسار خاص للدراجات.

ازدحام

طالب مراجعو العيادات الطبية في شارع الإلمام المتفرع من شارع القنص بمنطقة الخبيصي في العين، الجهات المعنية، بالعمل على حل مشكلة الازدحام والبطء الشديد في الحركة المرورية، خصوصاً في الفترة المسائية، وذلك نظراً لوجود مطاعم ومقاهٍ على طول الطريق.