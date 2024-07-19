1067 مشروعاً نفذتها جمعية الإمارات الخيرية خارج الدولة

بلغ عدد المشاريع التي نفذتها جمعية الإمارات الخيرية خارج الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 1067 مشروعاً، بنسبة زيادة قدرها 25%، مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه عدد المشاريع 861 مشروعاً.

وكشف الأمين العام للجمعية، عبدالله سعيد الطنيجي، عن مجمل إنجازات «الإمارات الخيرية» خلال النصف الأول من العام الجاري في مختلف المبادرات والمشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية والمجتمعية داخل وخارج الدولة، مشيداً بقوة إقبال أهل الخير على التبرع، الأمر الذي مكّن الجمعية من تأدية رسالتها السامية وإيصال التبرعات إلى كل محتاج.

وأوضح الطنيجي أن نجاح المشاريع التي تنفذها الجمعية داخلياً وخارجياً، جعلها من الجمعيات الرائدة في إمارة رأس الخيمة، معتبراً أن ثمار هذا العمل هي نتاج توجيهات القيادة الحكيمة التي تدفع عجلة العمل الخيري نحو مزيد من التطور والرقي.

وأشار الطنيجي إلى التقدم الملحوظ في جميع المجالات خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال إنه في مجال المشاريع والبرامج الخيرية تبنّت الجمعية بناء 259 مسجداً خارج الدولة، وشملت مشاريعها توصيل المياه النقية إلى سكان تلك البلدان التي تفتقر إليها، حيث تم حفر 280 بئراً وتركيب 385 مضخة.

وأولت الجمعية اهتماماً بالغاً بالتعليم من خلال بناء 33 فصلاً دراسياً مجهزة بكل المستلزمات، كما تم بناء عيادتين طبيتين خارج الدولة، وبناء ستة مجمعات كبرى وما يلزمها من تجهيزات، إضافة إلى بناء ستة بيوت للفقراء والمحتاجين.

وفي مجال المساعدات الخيرية، استفادت 1700 أسرة من المساعدات المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت المساعدات المالية الشهرية 2505300 درهم استفادت منها 947 حالة، بينما بلغت المساعدات المقطوعة 924700 درهم، استفادت منها 282 أسرة، كما قدمت الجمعية 855700 درهم لمساعدة 186 أسرة في الرسوم الدراسية والجامعية، و826987 درهماً لمساعدة 169 أسرة في المصروفات العلاجية، وخصصت 171900 درهم لصندوق الفرج الذي يسهم في تفريج كربة مسجون أو سداد قضية ذمة مالية في المحكمة.

وسلط الطنيجي الضوء على النمو الكبير في مجال الكفالات والرعاية الإنسانية، حيث تمت كفالة 1246 مكفولاً جديداً خلال النصف الأول من هذا العام، متجاوزة بذلك ما حققته من كفالات جديدة في العام السابق والتي بلغت 200 كفالة.

وأفاد بأن الجمعية قدمت مساعدات لأكثر من 10000 يتيم داخل وخارج الدولة، في جميع جوانب الحياة التعليمية والصحية والاجتماعية.